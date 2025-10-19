ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ώρες αγωνίας για τον 13χρονο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Ο 13χρονος φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια του 13χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretapost, ο 13χρονος φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται δίπλα του ενώ όπως αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί, τα επόμενα 24ωρα είναι τα κρίσιμα.

Την ίδια ώρα, με ελαφρύτερα τραύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο η μητέρα του παιδιού αλλά και οδηγός του δεύτερου οχήματος που εμπλέκεται στο τροχαίο.

Το χρονικό του ατυχήματος
Όλα συνέβησαν χθες λίγο πριν τις 7 το βράδυ όταν δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας 13χρονος με τη μητέρα του στα συντρίμμια του ενός οχήματος.

Ο 13χρονος φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και από την ΕΜΑΚ που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί, την μητέρα και τον οδηγό του άλλου οχήματος μεταφέροντάς τους στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 13χρονος φέρει σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενώ λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα η μητέρα του 13χρονου και ο οδηγός του άλλου οχήματος έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Ικανοποίηση από τις πληρότητες Οκτωβρίου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με σημαντικές ειδήσεις της ερχόμενης εβδομάδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
