Κρήτη: Ικανοποίηση από τις πληρότητες Οκτωβρίου

Σε ένα από τους καλύτερους μήνες της χρονιάς εξελίχθηκε ο Οκτώβριος για τον τουρισμό της Κρήτης, που οδεύει προς το κλείσιμο, στα μέσα Νοεμβρίου ,με τις τελευταίες πτήσεις τσάρτερ της σεζόν.

Οι φορείς του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί βλέπουν τις πληρότητες να ξεπερνούν το 80%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου Νίκο Χαλκιαδάκη, σε αυτό βοήθησαν εκτός από τον καλό καιρό και τις πιο προσιτές τιμές σε σχέση με αυτές του Ιουλίου και του Αυγούστου και οι διακοπές των σχολείων τον μήνα που διανύουμε ,στην Ευρώπη.

Έτσι έχουν έρθει για διακοπές ,μεταξύ άλλων πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

Οι περισσότεροι τουρίστες,εκείνοι που παραδοσιακά στηρίζουν την Κρήτη είναι από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισραήλ.

Οι τελευταίες πτήσεις της σεζόν, είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Νοεμβρίου και θα έχουμε και 6 δρομολόγια εξωτερικού μέσα στο χειμώνα, ωστόσο πρόκειται για μικρά νούμερα επισκεπτών και δεν μπορούμε να μιλάμε για επέκταση της σεζόν.

Αυτό θα γίνει όταν λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι,με πτήσεις,εκτός από την Ευρώπη,από Ινδία από Κίνα, Καναδά και από Αμερική.

«Το νησί θα έχει τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο,» επισημαίνει ο κ.Χαλκιαδάκης.

Από αρχή της χρόνιας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η αύξηση στην κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ,έφθασε το 6,4%.

«Η σεζόν πήγε καλά, τα ξενοδοχεία δούλεψαν, το ίδιο και τα Airbnb,αλλά η τουριστική αγορά όχι τόσο.

Τα εστιατόρια,τα μπάρ,τα καφέ,τα μαγαζιά με τουριστικά ήδη είχαν πολύ λιγότερη κίνηση», σημείωσε ο Γ.Γ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Δημήτρης Κουμπαράκης. Συμπλήρωσε ότι:

«Αυτά που σίγουρα δούλεψαν πολύ ήταν τα σούπερ-μάρκετ ,γιατί μεγάλος αριθμός τουριστών ψωνίζουν και μαγειρεύουν στα καταλύματα τους.»

ekriti.gr