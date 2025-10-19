ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ικανοποίηση από τις πληρότητες Οκτωβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε ένα από τους καλύτερους μήνες της χρονιάς εξελίχθηκε ο Οκτώβριος για τον τουρισμό της Κρήτης, που οδεύει προς το κλείσιμο, στα μέσα Νοεμβρίου ,με τις τελευταίες πτήσεις τσάρτερ της σεζόν.

Οι φορείς του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί βλέπουν τις πληρότητες να ξεπερνούν το 80%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου Νίκο Χαλκιαδάκη, σε αυτό βοήθησαν εκτός από τον καλό καιρό και τις πιο προσιτές τιμές σε σχέση με αυτές του Ιουλίου και του Αυγούστου και οι διακοπές των σχολείων τον μήνα που διανύουμε ,στην Ευρώπη.

Έτσι έχουν έρθει για διακοπές ,μεταξύ άλλων πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

Οι περισσότεροι τουρίστες,εκείνοι που παραδοσιακά στηρίζουν την Κρήτη είναι από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισραήλ.

Οι τελευταίες πτήσεις της σεζόν, είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Νοεμβρίου και θα έχουμε και 6 δρομολόγια εξωτερικού μέσα στο χειμώνα, ωστόσο πρόκειται για μικρά νούμερα επισκεπτών και δεν μπορούμε να μιλάμε για επέκταση της σεζόν.

Αυτό θα γίνει όταν λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι,με πτήσεις,εκτός από την Ευρώπη,από Ινδία από Κίνα, Καναδά και από Αμερική.

«Το νησί θα έχει τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο,» επισημαίνει ο κ.Χαλκιαδάκης.

Από αρχή της χρόνιας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η αύξηση στην κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ,έφθασε το 6,4%.

«Η σεζόν πήγε καλά, τα ξενοδοχεία δούλεψαν, το ίδιο και τα Airbnb,αλλά η τουριστική αγορά όχι τόσο.

Τα εστιατόρια,τα μπάρ,τα καφέ,τα μαγαζιά με τουριστικά ήδη είχαν πολύ λιγότερη κίνηση», σημείωσε ο Γ.Γ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Δημήτρης Κουμπαράκης. Συμπλήρωσε ότι:

«Αυτά που σίγουρα δούλεψαν πολύ ήταν τα σούπερ-μάρκετ ,γιατί μεγάλος αριθμός τουριστών ψωνίζουν και μαγειρεύουν στα καταλύματα τους.»

ekriti.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Έλληνας μαθητής ΕΠΑΛ κέρδισε τρία βραβεία στη...

0
Ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και...

Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη

0
Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη και απειλεί να πάρει...

Ηράκλειο:Έλληνας μαθητής ΕΠΑΛ κέρδισε τρία βραβεία στη...

0
Ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και...

Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη

0
Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη και απειλεί να πάρει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Έλληνας μαθητής ΕΠΑΛ κέρδισε τρία βραβεία στη Σίλικον Βάλεϊ για καινοτόμο κύβο του Ρούμπικ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Έλληνας μαθητής ΕΠΑΛ κέρδισε τρία βραβεία στη Σίλικον Βάλεϊ για καινοτόμο κύβο του Ρούμπικ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και...

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ξηρασία συνεχίζεται στην Κρήτη και απειλεί να πάρει...

Γιώργος Ξύδας: Από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τη Super League, στο Ρέθυμνο και στο μίνι ποδόσφαιρο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πριν από τέσσερα χρόνια αγωνιζόταν στη Super League και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST