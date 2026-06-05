Ακατάσχετο οφειλών προς το Δημόσιο: Αυξάνεται στα 1600 από τα 1250 ευρώ

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής.

Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 28% και αφορά την προστασία καταθέσεων από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στους πολίτες», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια παρέμβαση που ενισχύει την προστασία των νοικοκυριών και προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο οικονομικής ασφάλειας σε χιλιάδες οφειλέτες.

Πιερρακάκης για μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Όπως είπε ο ίδιος «Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας», κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή. «Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση είναι 28%, μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Ο υπουργός τόνισε τη βελτίωση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να έχει υποχωρήσει στο 3,3%, και υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης των συνεπών δανειοληπτών.