Δήμος Ηρακλείου:Η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με σημαντικές ειδήσεις της ερχόμενης εβδομάδας

εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Περιλαμβάνει τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας, θέματα που δεν δημοσιοποιήθηκαν αλλά και σημαντικές ειδήσεις της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως είναι:

• Το σταδιακό άνοιγμα των περασμάτων στα Ενετικά Τείχη.

• Την υποδοχή αντιπροσωπείας του μητροπολιτικού Δήμου της γαλλικής Angers στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας Twin Cities.

• Τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Αριστόδημου Παπαδάκη στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

• Την τελετή απονομής του Βραβείου Ηθικής Τάξεως 2025 του Δήμου Ηρακλείου προς την Μαρία Λυριτζάκη.

• Την μετάβαση στην Αθήνα μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Οκτώβριος συνεχίζεται με σημαντικές εξελίξεις σε διάφορα θέματα του Δήμου μας.

Τα ζητήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποδοχή της εισήγησής μας από το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόρριψη της μελέτης δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης (καύσης) απορριμμάτων, την επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 11,8 εκατ. ευρώ για την εξόφληση του χρέους απένταξης του Πολιτιστικού, τις προετοιμασίες για να ανοίξουν τα περάσματα μέσα από τα Ενετικά Τείχη, την ενίσχυση του στόλου αποκομιδής της ανακύκλωσης με ένα νέο απορριμματοφόρο, την έκθεση για τον Δημήτριο Βικέλα που εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Αρνητική η θέση του Δήμου Ηρακλείου στη δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης (καύσης) απορριμμάτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγησή μου και εξέφρασε αρνητική γνώμη ως προς τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης ΑΕΠΥ (Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών) από ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα).

Κατά την τοποθέτησή μου, ανέδειξα την αποσπασματικότητα, την ασάφεια και τις μαχητές παραδοχές της υπό διαβούλευσης Μελέτης, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων και αντιρρήσεων, σχετικών:

• Με περιβαλλοντικά και υγειονομικά ζητήματα.

• Με οικονομικά ζητήματα.

• Με θεσμικά ζητήματα και ζητήματα γενικότερης αρχιτεκτονικής του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων,

• Εντέλει, με ζητήματα σκοπιμότητας.

Με τεκμηριωμένα επιχειρήματα στοιχειοθέτησα την θέση μας και ζήτησα από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει αρνητική γνώμη για τον σχεδιασμό. Ακολούθησε εκτεταμένος διάλογος όπου εκφράστηκαν οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί και οι αντιρρήσεις στον σχετικό σχεδιασμό και ο οποίος κατέληξε στην υπερψήφιση, κατά πλειοψηφία, της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.

Στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο και θα διαβάσετε αναλυτικά τα επιχειρήματα της Δημοτικής μας Αρχής για αυτό το κρίσιμο ζήτημα στη διαχείριση των απορριμμάτων που θα μας απασχολήσει και στο επόμενο διάστημα και θα επηρεάσει το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας.

🔘 11,8 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου την εξόφληση του χρέους απένταξης του Πολιτιστικού

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγησή μου στη Δημοτική Επιτροπή, για την αποδοχή επιχορήγησης 11.814.687,43 ευρώ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, την απόδοση της στο Ελληνικό Δημόσιο και την παρακράτηση ποσού ίσου με το 10% αυτής σε 72 μήνες, από την τακτική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Δήμου Ηρακλείου.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε τα βήματα για την λύση του προβλήματος, όπως ακριβώς προβλεπόταν στον σχεδιασμό μας. Ενός προβλήματος που επί μια δεκαετία και πλέον λειτουργούσε ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του Δήμου μας με ένα οικονομικό βάρος μεγαλύτερο των 22 εκατ. ευρώ που το Ηράκλειο αδυνατούσε να σηκώσει. Ο Δήμος μας ισχυροποιείται, κλείνει ένα δύσκολο κεφάλαιο και το Πολιτιστικό μας Κέντρο μπορεί να πορεύεται στην επόμενη μέρα με αισιοδοξία.

🔘 Προετοιμασίες για να ανοίξουν περάσματα μέσα από τα Ενετικά Τείχη

Έχω περπατήσει πολλές φορές στα Ενετικά Τείχη. Τόσο στα ορατά σημεία τους, όσο και σε αυτά που δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη τη μοναδικότητά τους.

Στις τελευταίες αυτοψίες που πραγματοποιήσαμε με τους Αντιδημάρχους, Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τα υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας Κάλλια Νικολιδάκη, Εύη Παπαδάκη, Πολύμνια Μαρκογιαννάκη και Φωτεινή Τριγωνάκη, περπατήσαμε πύλες, στοές και χαμηλές πλατείες των Τειχών στις οποίες πραγματοποιούμε αλλά και προγραμματίζουμε παρεμβάσεις για να αποτελέσουν περάσματα για κατοίκους και επισκέπτες, συζητήσαμε την πρόοδο των εργασιών και διάφορες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.

Έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε τα Ενετικά Τείχη μέρος της καθημερινότητας της πόλης και των ανθρώπων της. Να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ηρακλείου, που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα και να ενισχύσει την ταυτότητα της πόλης. Και αυτό κάνουμε.

Τα περάσματα μέσα από τα Ενετικά Τείχη θα ανοίξουν με φύλαξη, ώστε να διευκολύνονται οι άνθρωποι στις πεζές μετακινήσεις τους αλλά και να έρθουν πιο κοντά σε αυτόν τον μοναδικό θησαυρό της πόλης. Ειδικότερα:

• Η αρχή θα γίνει από την πύλη Σαμπιονάρα. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης από τον Δήμο μας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και η οδός Εφέσου (πρώην ΚΤΕΛ) θα ενωθεί με την Δουκός Μποφώρ, στο ύψος του 6ου Γυμνασίου.

• Στην πύλη Ιησού θα βελτιώσουμε τη σύνδεση της Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με την πλ. Κύπρου.

• Στην πύλη Αγίου Γεωργίου, μετά και τις εργασίες συντήρησης που ξεκινάνε το επόμενο διάστημα, θα ενώσουμε ξανά την πλατεία Ελευθερίας με την Λ. Ικάρου.

• Από τη βόρεια χαμηλή πλατεία της Πύλης Παντοκράτορα (πίσω από το παλιό εργοστάσιο Περδικογιάννη), θα ενώσουμε την Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με την οδό Εφόδου, στον ύψος του υπαίθριου χώρου παιχνιδιού, άθλησης και αναψυχής.

• Από τη στρατιωτική στοά και το Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον προμαχώνα Βηθλεέμ, θα ενώσουμε την Λ. Πλαστήρα με το στάδιο Ελευθερίας.

• Από τη δεύτερη στρατιωτική στοά και τον Δημοτικό Κινηματογράφο στον προμαχώνα Βηθλεέμ, θα ενώσουμε την Λ. Πλαστήρα με το πάρκο Καλλισθενικής «Ζαχαρίας Μπαντουβάς» στο Κομμένο Μπεντένι.

• Από την στοά Μακάσι, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης της Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης, θα υπάρξει η ένωση της Λ. Πλαστήρα με την τάφρο των Τειχών, στο σημείο μεταξύ της Υπηρεσίας Πρασίνου και της παιδικής χαράς.

Πολλοί άνθρωποι του Δήμου μας εργάζονται για την πραγματοποίηση αυτών των σχεδιασμών, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Τους ευχαριστώ όλους για τον ζήλο με τον οποίο έχουν αφοσιωθεί στον κοινό σκοπό!

🔘 Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη

Μια έκθεση που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, άνοιξε τις πύλες της για το κοινό του Ηρακλείου στη Βικελαία.

Τα εγκαίνια έγιναν σε πολύ θερμή ατμόσφαιρα με έναν Πρόεδρο της Βουλής προσηνή και ουσιαστικό, όπως είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, και μπήκαν οι βάσεις για επόμενες συνεργασίες της Βικελαίας με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Η έκθεση είναι φόρος τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου και μας ξεναγεί στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα.

Περιλαμβάνει σε πρωτότυπες εκδόσεις έργων του Βικέλα με ιδιόχειρες σημειώσεις και διορθώσεις του, ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Την επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης έχει η Προϊσταμένη της Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τους ευχαριστώ θερμά, όπως ευχαριστώ την αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και όλο το προσωπικό της Βικελαίας που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους (και) σ’ αυτή την επιτυχημένη προσπάθεια.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2026 και θα είναι ανοικτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 08:00-15:00.

Σας προτρέπω να την επισκεφτείτε.

🔘 Με ένα νέο απορριμματοφόρο ενισχύεται ο στόλος αποκομιδής της ανακύκλωσης

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, παραλάβαμε ένα νέο, υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο στο Αμαξοστάσιο του Δήμου μας.

Η απόκτηση του νέου οχήματος από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ήταν μέρος του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης που κάναμε το προηγούμενο διάστημα για την διαχείριση της ανακύκλωσης συνολικά, με βάση την λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου.

Η διαπραγμάτευση, που κατέληξε σε ένα μοντέλο συμφωνίας το οποίο ακολουθήθηκε και από άλλους Δήμους, εντάσσεται στην στρατηγική ενίσχυσης της ανάπτυξης της ανακύκλωσης, των υποδομών και του εξοπλισμού μας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει και την πύκνωση του δικτύου μπλε κάδων του Δήμου μας, μέσω 1.300 νέων μπλε κάδων που έχουμε παραλάβει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η Δημοτική μας Αρχή, συνεχίζει να ενισχύει την Υπηρεσία Καθαριότητας ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο να καλύψει την υποστελέχωση που επιδεινώθηκε τον τελευταίο χρόνο με την απομάκρυνση εκατοντάδων συμβασιούχων έπειτα από δικαστικές αποφάσεις. Η επόμενη μέρα θα μας βρει πιο δυνατούς στη μάχη για την καθαρή πόλη.

🔘 Τηλεδιάσκεψη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών

Συμμετείχα στην τηλεδιάσκεψη εργασίας με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη, μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, Δήμαρχο Ρεθύμνου, Γιώργο Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Με σκοπό να βρεθεί μια ρεαλιστική και ουσιαστική λύση για τη διαχείριση αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος, συζητήσαμε τις εξελίξεις και επιβεβαιώσαμε ότι χρειάζεται να βρεθούν δύο χώροι για την προσωρινή παραμονή των μεταναστών και των προσφύγων, ένας στο νομό Χανίων και ένας στον νομό Ηρακλείου, όπως ήταν από την αρχή η πρόταση της Αυτοδιοίκησης της Κρήτης.

Δύο χώροι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς και αξιοπρεπούς ολιγοήμερης (ή και ολιγόωρης) παραμονής, μέχρι τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ακούσαμε θετικά, επίσης, την πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να διατεθεί ένα πλοίο σε μόνιμη βάση αποκλειστικά για αυτές τις μεταφορές, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ως χρονικός στόχος πραγματοποίησης αυτού του σχεδιασμού, τέθηκε ο Μάιος του 2026.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις κενές θέσεις που έχουν προκύψει για νήπια στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας και τον τρόπο επικοινωνίας με την Αντιδημαρχία Παιδείας και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς.

• Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της περιόδου 2025 – 2026 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

• Το ηλεκτρικό βαν και την εγκατάσταση σταθμού φόρτισης στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου. Μια πρωτοβουλία που υλοποιούμε μέσω του Αναπτυξιακού μας Οργανισμού ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., με σκοπό την εξοικείωση των εμπόρων, των παραγωγών και των προμηθευτών της Κεντρικής Αγοράς με την ηλεκτροκίνηση στις εμπορευματικές μεταφορές. Η δράση χρηματοδοτείται από την πιλοτική πράξη «GARDEN», στην οποία συμμετέχει το Ηράκλειο μαζί με άλλες πέντε πόλεις από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία.

• Τη νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου μας που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνεχίζοντας τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Το «Πάμε?» το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και της ΔΕΠΑΝΑΛ.

• Την ομιλία με θέμα «Το Βίωμα του Διαζυγίου – Από το Τραύμα στην Επούλωση» που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Γιούλη Βουρλά στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού.

• Τη βιωματική δράση «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.» που σχεδιάστηκε από τη Δημοτική μας Αστυνομία, αγκαλιάστηκε από μαθητές Δημοτικών Σχολείων και εκπαιδευτικούς και ξεκινάει για δεύτερη χρονιά, με την συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

• Τον 1ο Δρόμο Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη, που συνδιοργανώσαμε με τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης, το Ίδρυμα Γρηγόρης Λαμπράκης και την Περιφέρεια Κρήτης. Μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας, παρουσία της συζύγου του Μαρίας Λαμπράκη και με τη συμμετοχή, οργανωτική και αθλητική, του γιού του Γρηγόρη.

📌Την ερχόμενη εβδομάδα:

• Ξεκινάμε σταδιακά το άνοιγμα των περασμάτων στα Ενετικά Τείχη.

• Την Τρίτη 21/10, υποδεχόμαστε την αντιπροσωπεία του μητροπολιτικού Δήμου της γαλλικής Angers στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας Twin Cities που εγκαινιάσαμε πρόσφατα.

• Το ίδιο βράδυ, εγκαινιάζουμε την έκθεση ζωγραφικής του Αριστόδημου Παπαδάκη στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

• Την Τετάρτη 22/10, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του Βραβείου Ηθικής Τάξεως 2025 του Δήμου Ηρακλείου προς την Μαρία Λυριτζάκη, επιστήμονα και δωρήτρια με σημαντική κοινωνική προσφορά, στην αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

• Την Πέμπτη 23/10, βρίσκομαι στην Αθήνα μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου μας με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!