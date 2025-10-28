Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας – Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Πεταμένο σε ένα χωράφι και σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας βρέθηκε το πιστόλι του 23χρονου με το οποίο σκότωσε τον 52χρονο στο χωριό Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το φονικό πιστόλι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς που το αναζητούσαν στην περιοχή Ελαφονήσι.

Όπλο για κοντινές αποστάσεις

Πρόκειται για ένα όπλο των 22 χιλιοστών το οποίο θεωρείται από τους ειδικούς το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, όπως έκανε και ο δράστης.

Ο 23χρονος αναμένεται να περάσει το πρωί της Τρίτης το κατώφλι του εισαγγελέα στα Χανιά και να του απαγγελθούν οι κατηγορίες ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή όπου αναμένεται να ζητήσει προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η κηδεία

Ο δράστης κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων ενώ υπάρχει ανησυχία για εκδήλωση βεντέτας για για το λόγο αυτό η μεταγωγή στο δικαστηκό μέγαρο θα γίνει κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Μάλιστα δεν αποκλείεται ο δράστης να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη η κηδεία του 52χρονου.

Όπως έγινε γνωστό η κηδεία έχει προγραμματιστεί για τις 3 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισάμου.