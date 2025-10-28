Δήλωση της Βουλευτή Λασιθίου ΠΑΣΟΚ, Κ. Σπυριδάκη, για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου είναι μια ευκαιρία ανασκόπησης των πεπραγμένων, ερμηνείας της παρούσας συγκυρίας μέσα από την γνώση της ιστορίας, και χαρτογράφησης του μέλλοντος με πυξίδα τα ιδανικά των ηρώων του ’40.

Είναι μια στιγμή βαθιάς εθνικής μνήμης και αυτογνωσίας· μια στιγμή που μας καλεί να θυμηθούμε – ως συλλογικότητα – όχι μόνο τι πέτυχαν οι προκάτοχοί μας, αλλά και τι οφείλουμε εμείς να πράξουμε για να διατελέσουμε τον ιστορικό μας ρόλο, με χρέος προς τις επόμενες γενιές.

Οι αγωνιστές του 1940 πάλεψαν για ιδανικά που θεμελίωσαν την ταυτότητά μας: για ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική αλληλεγγύη.

Και όμως, τόσα χρόνια μετά, πολλά από αυτά τα ιδανικά παραμένουν ζητούμενα. Δεν είναι δεδομένα — είναι καθημερινά κεκτημένα που χρειάζονται άγρυπνους φρουρούς· πολίτες με συνείδηση, ήθος και πίστη στη δημοκρατία και τον άνθρωπο, αλλά και μία δημοκρατία που να πιστεύει στον πολίτη.

Γιατί ο αγώνας για μια κοινωνία δίκαιη, ελεύθερη και ανθρώπινη δεν έχει τελειώσει· συνεχίζεται, με άλλες μορφές και άλλες μάχες.

Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη αλλεπάλληλες προκλήσεις: διεθνή αστάθεια, άνοδο αναθεωρητισμού, όξυνση κοινωνικών ανισοτήτων, ένα κράτος δικαίου που πλήττεται συνεχώς, μεταναστευτικές πιέσεις, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και κοινωνική κόπωση.

Η καθημερινότητά μας μοιάζει με μια νέα δοκιμασία, όπου το θάρρος, η συλλογικότητα και η ευθύνη καλούνται να σταθούν ξανά απέναντι στον φόβο, τη διχόνοια και την απάθεια.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, το μήνυμα του ’40 δεν είναι απλώς ιστορικό — είναι επίκαιρο, ζωντανό και βαθιά πολιτικό.

Το «Όχι» που ειπώθηκε τότε, είναι σήμερα το «Όχι» απέναντι σε κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας, σε κάθε απόπειρα περιορισμού της ελευθερίας, σε κάθε φωνή που επιχειρεί να σπείρει το μίσος και τη διαίρεση.

Και είναι, ταυτόχρονα, το μεγάλο «Ναι»:

Ναι στη δημοκρατία.

Ναι στην ενότητα και στην αλληλεγγύη.

Ναι στην παιδεία, στην ελπίδα, την προοπτική και στην φροντίδα του πολιτεύματος και του έθνους μας με αίσθημα πατριωτισμού.

Η 28η Οκτωβρίου μάς υπενθυμίζει ότι οφείλουμε να είμαστε συνεχιστές — όχι απλοί θεατές — της Ιστορίας μας.

Να εμπνεόμαστε από το παρελθόν, να στεκόμαστε με ευθύνη στο παρόν και να διαμορφώνουμε το μέλλον με πίστη στα ιδανικά που κράτησαν αυτόν τον τόπο όρθιο.

Γιατί αυτό σημαίνει να διατελέσουμε τον ιστορικό μας ρόλο: να κρατήσουμε αναμμένη τη φλόγα της ελευθερίας, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να πιστέψουμε ξανά στη δύναμη του “μαζί”.

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που εξακολουθούν να αγωνίζονται, να εμπνέουν και να ελπίζουν.

Αικατερίνη Σπυριδάκη

Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ