Χανιά:Στην Οικία – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου ο Απόστολος Κακλαμάνης

ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Την Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα επισκέφθηκε την Κυριακή ο πρ. πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Στην πρώτη επίσκεψή του στην ιστορική κατοικία μετά την ανακαίνιση του 2015, ο κ. Κακλαμάνης ξεναγήθηκε από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Γιώργο Κουκουράκη.

Ο πρόεδρος με τη μεγαλύτερη διάρκεια θητείας στην ιστορία της Βουλής των Ελλήνων είχε αποφασιστικό ρόλο στα πρώτα βήματα του Ιδρύματος, καθώς επί των ημερών του η εθνική αντιπροσωπεία αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος και τέθηκαν οι βάσεις για τη στενή σχέση του Ιδρύματος με τη Βουλή.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Απόστολος Κακλαμάνης έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Ήλθα να προσκυνήσω στη μνήμη του μοναδικού ως τώρα Εθνάρχη, Ελευθερίου Βενιζέλου, και να καταθέσω νοερά ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη ενός πολύ αγαπημένου φίλου και συναγωνιστή μου στα μαύρα χρόνια της Δικτατορίας, του Νίκου Παπαδάκη, πρωτοπόρου μαζί με τον μακαριστό Ειρηναίο Γαλανάκη στον αγώνα τόσων ετών για τη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”».

Ο κ. Κακλαμάνης βρέθηκε στα Χανιά για να μετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τον θάνατο του Πολυχρόνη Ι. Πολυχρονίδη, που διοργανώθηκε από τους Δήμους Χανίων και Πλατανιά, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.