Περιφέρεια Κρήτης: «InnoDays 2025»

Σταύρος Αρναουτάκης: «Ο θεσμός των InnoDays αναδεικνύει την πρόοδο του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης σε Ελλάδα και εξωτερικό»

Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής στο προσκήνιο

Το μεγαλύτερο γεγονός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του νησιού, τις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης «InnoDays 2025», διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης. Η διοργάνωση, που φέτος έχει τίτλο «Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής», θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούβες Ηρακλείου.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως το τριήμερο αποτελεί πλέον θεσμό για το νησί. «Βασικός στόχος είναι η ενθάρρυνση συνεργειών, η ανάδειξη καινοτομιών και η διασύνδεση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας, παρουσιάζοντας την πρόοδο και την ανάπτυξή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάδειξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης και η διασύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ειδικό Σύμβουλο σε θέματα Καινοτομίας Αντώνη Παπαδεράκη, Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χρυσή Δασκαλάκη και το σύνολο των στελεχών της Περιφέρειας που υλοποιούν τη διοργάνωση.

Το Στίγμα της Διοργάνωσης. Εξωστρέφεια και Διασύνδεση

Ο Ειδικός Σύμβουλος Αντώνης Παπαδεράκης υπογράμμισε τον καινοτόμο χαρακτήρα της ίδιας της διοργάνωσης, καθώς υλοποιείται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, χωρίς τη συνδρομή τρίτων, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες του δημόσιου τομέα, ενώ τόνισε τον κεντρικό στόχο της διασύνδεσης των ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Σημείωσε επίσης το αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής από άλλες Περιφέρειες (Αττικής, Αν. Μακεδονίας και Θράκης) καθώς και από την Περιφέρεια της Καταλονίας.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χρυσή Δασκαλάκη παρουσίασε τα ποσοτικά στοιχεία της φετινής διοργάνωσης, η οποία αναμένεται να φιλοξενήσει πάνω από 190 εκθέτες σε περισσότερα από 120 περίπτερα. Επιχειρήσεις, φορείς, ερευνητικά εργαστήρια και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και ωριμότητας.

Πλούσιο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των InnoDays 2025 περιλαμβάνει πάνω από 90 ομιλίες και παρουσιάσεις, ενώ θα διεξαχθούν θεματικά πάνελ με επίκαιρα ζητήματα όπως:

• Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ψηφιακό άλμα επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης.

• Εξατομικευμένη Ιατρική: Διασύνδεση οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη.

• Διατροφικός Πολιτισμός: Πυλώνας βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.

• Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Οι οδηγοί του παραγωγικού μετασχηματισμού.

Νέες Δράσεις και Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα

Η φετινή διοργάνωση απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επισκεπτών (μαθητές, φοιτητές, επιχειρηματίες) και περιλαμβάνει σημαντικές παράλληλες δράσεις:

1. Μαραθώνιος Καινοτομίας (Hackathon 2025): Ξεκινά τη δεύτερη ημέρα και ολοκληρώνεται την τρίτη, με φοιτητές και ερευνητές να αναπτύσσουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις.

2. InnoDays RoboLab – Robotics for Youth: Μια νέα ενότητα για παιδιά και εφήβους. Περιλαμβάνει 8 διαδραστικά εργαστήρια συνολικής διάρκειας 14 ωρών, όπου οι νέοι θα γνωρίσουν την ρομποτική στην πράξη.

3. VC Connect – Venture Capitals Meetup: Συνάντηση νεοφυών επιχειρήσεων με εκπροσώπους 8 Ελληνικών Venture Capital Funds για τη διερεύνηση χρηματοδότησης.

4. Βραβεία Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας: Η διοργάνωση θα κλείσει με την τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που προσφέρουν στην περιφερειακή οικονομία.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους να συμμετάσχουν στο τριήμερο που αναδεικνύει την Κρήτη ως ισότιμο εταίρο στην ευρωπαϊκή γεωγραφία της καινοτομίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: www.innodays.gr

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης