Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπές σε δωμάτια ξενοδοχείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για κλοπές στα Χανιά

Εξιχνιάσθηκαν -3- περιπτώσεις κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείων

Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα , ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά συνολικής αξίας άνω των 1.860 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκε πλήθος κλοπιμαίων

Συνελήφθησαν χθες (07.08.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων -2- αλλοδαποί ( 41χρονος και 42χρονος) για κλοπές στα Χανιά.

Ειδικότερα, την 05.08.2025 άγνωστοι εισήλθαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου σε περιοχή των Χανίων και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα .

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας δυο αλλοδαποί οι οποίοι αναζητήθηκαν ,εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή των Χανίων .

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα προσωπικά αντικείμενα ως προερχόμενα από αξιόποινες πράξεις.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν ακόμα δυο περιπτώσεις κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείων σε περιοχές του Δήμου Χανίων κατά το χρονικό διάστημα από 15.06.2025 έως και 22.07.2025. έχοντας αφαιρέσει συνολικά κοσμήματα ,ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά εκτιμώμενης αξίας άνω των 1.860 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .

