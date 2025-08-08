ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σήμερα η συναυλία των Χαΐνηδων στην κεντρική πλατεία Καμισιανών.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα η μεγάλη μας συναυλία ,η προπώληση εισιτηρίων στα καθορισμένα σημεία θα συνεχιστεί έως της 18.30 και από της 20.00 θα διατίθενται εισιτήρια στην είσοδο της εκδήλωσης

Οι Χαΐνηδες την Παρασκευή 8 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία Καμισιανών.

Μια κολεκτίβα αληθινής τέχνης για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Μια διαδρομή αψεγάδιαστου ήθους και απόλυτης συνέπειας.

Οι Χαϊνηδες, ένα μοναδικό καλλιτεχνικό φαινόμενο,

Στην κεντρική πλατεία Καμισιανών την Παρασκευή 8 Αυγούστου

Ώρα έναρξης: 21:30

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ

Χαΐνηδες

08 Αυγούστου 2025

Καμισιανα Δήμου Πλατανιά

Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 15 Ε

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
