Δήμος Αγίου Νικολάου:Πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΣΜΙΛΕΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ» σε σκηνοθεσία Σταύρου Ψυλλάκη στην Πάνω Ελούντα

Πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΣΜΙΛΕΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ» σε σκηνοθεσία Σταύρου Ψυλλάκη την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 στην Πάνω Ελούντα

Μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης «Μανώλης Φουντουλάκης»

Η Βιβλιοθήκη Μανώλης Φουντουλάκης ΑΜΚΕ σας προσκαλεί στην πρώτη λασιθιώτικη προβολή της ταινίας «ΣΜΙΛΕΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ» του πολυβραβευμένου Χανιώτη σκηνοθέτη Σταύρου Ψυλλάκη, που θα γίνει την Παρασκευή 8/8/25 στην ΕΠΑΝΩ ΕΛΟΥΝΤΑ.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης, η οποία ιδρύθηκε το 2010 στη μνήμη του πρώην χανσενικού Μανώλη Φουντουλάκη, στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο Ελούντας και δραστηριοποιείται στην προώθηση της φιλαναγνωσίας, στην ανάδειξη της τοπικής και προφορικής ιστορίας και τη διατήρηση της χανσενικής μνήμης πανελληνίως.

Η προβολή (με αγγλικούς υπότιτλους) θα ξεκινήσει 9:00: μ.μ ακριβώς (διάρκεια 85′) και θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί, η συζήτηση με τον σκηνοθέτη και με την συγγραφέα Βικτώρια Χίσλοπ.

Θα ακολουθήσει δεύτερη προβολή (με γαλλικούς υπότιτλους) στις 11.30 μ.μ περίπου.

Συνημμένη η περίληψη της ταινίας (γραμμένη από τον σκηνοθέτη) σε ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά.

Η πρεμιέρα θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη, του παραγωγού και συντελεστών της ταινίας.

Τιμητικά προσκεκλημένοι: Victoria και Ian Hislop.

Τη μουσική και το τραγούδι της ταινίας υπογράφει ο Γιάννης Χαρούλης.

Είσοδος ελεύθερη

(Η ταινία συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και απέσπασε 3 βραβεία:

 το βραβείο FIPRESCI της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου για Ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Διαγωνιστικού Προγράμματος

 το Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας των Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης

 το βραβείο της ΕΡΤ

Τα βραβεία επισφράγισαν την ιδιαίτερη παρουσία της ταινίας στο TiDF27 (το highlight του Φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε), με δυο soldout προβολές και αποκορύφωμα την παγκόσμια πρεμιέρα στο Ολύμπιον (12/3/2025), όπου 700 περίπου θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι για 5 λεπτά τον πρωταγωνιστή Julien Grivel και τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ.

(Η δημιουργία της ταινίας ήταν μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης “Μανώλης Φουντουλάκης”-Μια παραγωγή της Πολιτιστικής εταιρείας Κρήτης/Ματθαίος Φραντζεσκάκης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης με συμπαραγωγούς την COSMOTE TV και την Ohmydog Productions).

Το trailer ταινίας: https://vimeo.com/1058128056/217c68b5fb

ΣΜΙΛΕΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ / SCULPTED SOULS / ÂMES CISELÉES

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Ο Ελβετός οδοντίατρος Julien Grivel (1943), για 26 χρόνια (1972-1998) ερχόταν στην Αθήνα δύο φορές το χρόνο και φρόντιζε, δωρεάν, τα δόντια των χανσενικών (λεπρών) στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων «Η Αγία Βαρβάρα».

Αξιοποιώντας τα ημερολόγια εκείνης της περιόδου ο Julien γράφει το βιβλίο ΕΛΛΑΔΑ η δική μου Ιθάκη που ήταν και η αφορμή για την ταινία μας. Εκεί περιγράφει ένα μεγάλο εσωτερικό ταξίδι, μια κατάδυση σε μια χώρα που του έδωσε και συνεχίζει να του δίνει το «ωραίο ταξίδι». «Η σχέση μου με αυτή τη χώρα είναι πλούσια, βαθιά, διανοητική…

Υιοθετώντας τη γλώσσα των Ελλήνων υιοθέτησα ασυνείδητα και τη σκέψη τους», γράφει. Καταλύτης και οδηγός αυτής της υπέροχης αποκάλυψης για τον Julien ήταν ο Μανώλης Φουντουλάκης, πρώην χανσενικός, που γνώρισε στο νοσοκομείο το 1973. Νοσηλευόταν για υποτροπή της νόσου. … Αργότερα, στην Ελούντα, θα του πει: «ξέρεις φίλε, από αυτές τις δοκιμασίες βγαίνει όμορφα σμιλεμένη η ψυχή του ανθρώπου».

Η ταινία, με κεντρικά πρόσωπα τον Julien Grivel και τον Μανώλη Φουντουλάκη, δεν εστιάζει στην ίδια την πράξη του Julien, παρά το μεγαλείο της, ούτε στη ζωή των χανσενικών τότε που οι «λεπροί» ήταν δημόσιος εχθρός. Αυτά αποτελούν το πλαίσιο που μέσα του συντελείται το μεγάλο εσωτερικό ταξίδι του Julien προς τη δική του Ιθάκη, το σμίλεμα της δικής του ψυχής.

«Σ’ αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, πρέπει να αναζητήσουμε τον Άνθρωπο ό,που κι αν βρίσκεται» λέει ο Σεφέρης. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει και η ταινία μας.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ (Ιούνιος 2025)

Ο Σταύρος Ψυλλάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1954 και είναι σκηνοθέτης ανθρωποκεντρικών ντοκιμαντέρ.

Σπουδές:

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού (Ε.Μ.Π.) / Σκηνοθεσίας (Σχολή Ε. Χατζίκου, Αθήνα) / Σκηνοθεσίας στο Ανθρωπολογικό Ντοκιμαντέρ (Ateliers VARAN, Παρίσι).

Σημαντικότερες διακρίσεις:

▪ 1ο Βραβείο Ταινίας Τεκμηρίωσης, Άλλος Δρόμος Δεν Υπήρχε, Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, (2010).

▪ ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, για τη συνεισφορά του στην τέχνη του ντοκιμαντέρ [25ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ/νίκης (2023) και

▪ Βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, Σμιλεμένες Ψυχές [27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμ. Θεσ/νίκης (2025)].

Φιλμογραφία (ντοκιμαντέρ, ενδεικτικά):

Ο Άνθρωπος Που Ενόχλησε Το Σύμπαν (2000), Άλλος Δρόμος Δεν Υπήρχε (2009), ΜΕΤΑΞΑ ακούγοντας το χρόνο (2012), Μικρές Ιστορίες Ρομά (2014), Ολυμπία (2015), Το Μέσα Φως (2015), ΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΥΣ συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη (2019), Οφειλή (2021), ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ η μνήμη του τόπου (2022)] και Σμιλεμένες Ψυχές (2025).