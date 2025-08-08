Ηράκλειο:Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση του Συλλόγου Υποστήριξης Δικαιωμάτων Αυτισμού ΗΡ.Υ.Δ.Α.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Ηρακλείου Υποστήριξης Δικαιωμάτων Αυτισμού ΗΡ.Υ.Δ.Α. Ηρακλείου Κρήτης στο Θέατρο Τεχνόπολις, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η μουσική κωμωδία «Καλά Πήγε Αυτό».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή ντοκυμαντέρ στο πλαίσιο του οποίου μίλησαν παιδιά με αυτισμό και οι γονείς τους, περιγράφοντας τον τρόπο ζωής στην καθημερινότητα τους, και δίδοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι εφόσον υπάρχει ένα κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω τους, συντελούνται μικρά και μεγάλα θαύματα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αναδείχτηκε ως μια από τις κομβικές διοργανώσεις της μέχρι σήμερα πορείας του Συλλόγου καθώς είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό που είχε κατακλίσει τον αίθριο χώρο της εκδήλωσης, τον κεντρικό στόχο της συγκρότησης του, που είναι να ενώσει όλες τις οικογένειες που έχουν μέλη τους αυτιστικά άτομα και να αλλάξει την πραγματικότητα με την οποία είναι σήμερα αντιμέτωπα, διεκδικώντας το αυτονόητο.

Ένα πλαίσιο δομών που θα βάλει τέλος στα σημερινά κοινωνικά αδιέξοδα των ανθρώπων με αυτισμό, και θα ανοίξει το δρόμο για την ουσιαστική ένταξη τους στην κοινωνία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του ΗΡΥΔΑ αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν μέσα από την καρδιά τους όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό τους για τη σημαντική αυτή εκδήλωση αλλά και όλους όσους την παρακολούθησαν, δείχνοντας έμπρακτα με την παρουσία τους, τη στήριξη τους στην προσπάθεια του Συλλόγου που έχει κάθε λόγο να είναι βαθιά συγκινημένος από τη μεγάλη αγκαλιά αγάπης και υποστήριξης που χτίζεται γύρω του.

Θερμές ευχαριστίες στους συντελεστές της παράστασης και συγκεκριμένα το σκηνοθέτη Γιώργο Γιαννακόπουλο ο οποίος έγραψε τα κείμενα της όπως επίσης και στη Σοφία Κουρτίδου και το Γιάννη Σεβδικαλή που έπαιξαν και τραγούδησαν.

Επίσης ευχαριστούμε από καρδιάς το σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ Άλκη Σδούγκο για την υψηλή ποιότητα την αρτιότητα και την ευαισθησία της παραγωγής του. Εγκάρδιο ευχαριστώ στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για την πολύπλευρη και ουσιαστική στήριξη του σε κάθε βήμα του Συλλόγου.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε το Τεχνόπολις και το τεχνικό προσωπικό τους για την υποδειγματική φιλοξενία τους και τη συμβολή του στο άρτιο αποτέλεσμα της εκδήλωσης. Επίσης ευχαριστούμε ολόθερμα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, για την προβολή της παράστασης και την ανάδειξη των στόχων του Συλλόγου μας.