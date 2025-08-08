Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον ΒΟΑΚ : Εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους

Δεν πέρασε ούτε μήνας από το τελευταίο εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον ΒΟΑΚ το οποίο είχε καταγγείλει το σωματείο μας μαζί με το Συνδικάτο Οικοδόμων, και σημειώθηκε νέο εργατικό ατύχημα θανατηφόρο δυστυχώς αυτήν την φορά με έναν νεκρό εργάτη στην απογευματινή βάρδια στο εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στον ΒΟΑΚ. Συγκεκριμένα μάλιστα ήταν ο τρίτος νεκρός στις καστασκευές πανελλαδικά σε ένα 24ωρο!

Αυτή είναι η κατάσταση την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φιέστα για την παράδοση της Πατρών – Πύργου «έβλεπε χαμογελαστούς εργαζόμενους» και έπλεκε το εγκώμιο των παράσιτων – μετόχων μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Λέμε το «ως εδώ»! Δεν παζαρεύουμε τις ζωές μας! Με την στάση και την δράση μας επιβάλουμε την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας στα εργοτάξια, συνολικά στον κλάδο των κατασκευών. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Είναι η ίδια η ΤΕΡΝΑ όπου πλέον τα εργατικά και τα θανατηφόρα ατυχήματα παίρνουν χαρακτήρα «κανονικότητας» που ανακοίνωσε πως «κινεί το 2,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας». Είναι η ΤΕΡΝΑ του κύκλου εργασιών των 3,25 δισ.€, της κερδοφορίας των 404 εκατ.€ (818,3 εκατ.€ μαζί με τις πωλήσεις συμμετοχών στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ), του ανεκτέλεστου των 7,3 δισ, με εκτόξευση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Η ΤΕΡΝΑ των συμφωνιών με αμερικάνικους ομίλους για μεγάλα έργα (πχ Καζίνο στο Ελληνικό), για την ενεργειακή αναβάθμιση της Βάσης της Σούδας, με τις «πρωτιές» στον κατασκευαστικο κλάδο, στις ΑΠΕ και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις εξορύξεις, στις παραχωρήσεις με ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια οδικών δικτύων στην Ευρώπη, στις υποδομές λιμανιών και σιδηρόδρομου, το φαγοπότι από τα «κατασκευαστικά έργα της πολεμικής εμπλοκής».

Είναι η ΤΕΡΝΑ που μαζί με άλλους κατασκευαστικούς ομίλους της Ελλάδας επωφθαλμιά μέρος της λείας από την ανοικοδόμηση της μαρτυρικής Παλαιστινιακής γης, όπως και άλλων λαών της περιοχής που σφάζονται για τις μπίζνες των μεγάλων ομίλων.

Στην άλλη όψη που χτίζει το προφίλ του «πρωταθλήτή», βρίσκεται η ωμή πραγματικότητα της δουλειάς των οικοδόμων & των μηχανικών – τεχνικών, στον μεγαλύτερο πολυκλαδικό επιχειρηματικό όμιλο της χώρας:

Η μη τήρηση των μέτρων προστασίας, η 6ημερη-10ωρη εργασία, η δουλειά με το ΔΠΥ για ένα κλειστό μισθό για τους μηχανικόυς. Χωρίς ωράριο, χωρίς καταβολή αποζημίωσης για υπερωρίες ή για εργασία Σάββατα -Κυριακές και Αργίες προκειμένου να πιαστούν τα «χρονοδιαγράμματα». Χωρίς τις νόμιμες άδειες. Με αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας χωρίς μέτρα υγείας & ασφάλειας.

Η τρομοκρατία των απολύσεων για όποιες και όποιους αντιστέκονται και απεργούν. Το εργοδοτικό «βέτο» στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με την ΤΕΡΝΑ να ηγείται στην άρνηση υπογραφής κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών στον κλάδο που εργάζονται με ΔΠΥ, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί τις συνθήκες για επαναλαμβανόμενα εργοδοτικά εγκλήματα.

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα η κυβέρνηση φέρνει το 13ωρο που θα λύσει τα χέρια της εργοδοσίας. Βέβαια όσο αφορά τους μηχανικούς είναι«περιττή» η νομοθέτηση της 13ωρης εργασίας καθώς οι εργασιακές σχέσεις του ΔΠΥ «υποχρεώνουν» Μηχανικούς & Τεχνικούς στα μεγάλα έργα, συνολικά στον κλάδο, να δουλεύουν 10ωρα -12ωρα, Σαββατοκύριακα, 60 ακόμα και 72 ώρες την εβδομάδα, με ένα «κλειστό» «συμφωνημένο» μισθό. Χωρίς καμία καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, χωρίς τις νόμιμες άδειες, ακάλυπτοι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, χωρίς εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλισή μας.

Με βάση όλα αυτά οι μηχανικοί και τεχνικοί έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να παλέψουμε για την ασφάλειά μας στους χώρους δουλειάς, συνολικά για καλύτερους όρους δουλειάς. Το Παράρτημα Ηρακλείου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συνάδελφου οικοδόμου.

Οι ζωές μας δεν είναι κόστος για να ελαχιστοποιείται από τους εργολάβους, τις εταιρίες και τους ομίλους, για να βγαίνει το «μεροκάματο του τρόμου»!

Είμαστε εργαζόμενοι και όχι αριθμοί! Οι ζωές μας μετράνε!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μηχανικούς και τεχνικούς να συσπειρωθούν στο σωματείο, να παλέψουμε για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς!