Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής εγκαινιάζει την πρώτη Κλινική Επιληψίας

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το ΠΑΓΝΗ.
Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής, αναγνωρίζοντας την έλλειψη εξειδικευμένης Κλινικής Επιληψίας στο νησί μας, έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο το περασμένο καλοκαίρι: τη δημιουργία αυτής της απαραίτητης δομής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).
Χάρη στη γενναιοδωρία των αποδήμων Κρητών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη, η Κλινική Επιληψίας στο ΠαΓΝΗ αποτελεί πλέον πραγματικότητα.
Ο αγιασμός της Κλινικής θα τελεστεί από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, της Προέδρου της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής κας Νταϊάν (Διαμάντως) Κουναλάκη, του Προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και Αντιπροέδρου της ΠΕΑ κ. Νίκου Καστρινάκη, της πρώην Προέδρου της Φιλανθρωπικής Επιτροπής κας Ευαγγελίας Χομπιτάκη, της νυν Προέδρου της Φιλανθρωπικής Επιτροπής κας Νικολέττας Bianca Πηγουνάκη, καθώς και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑ και του ΠΣΚ που βρίσκονται στην Κρήτη.
Πληροφορίες για την εκδήλωση:
Εγκαίνια Κλινικής Μονάδας Επιληψίας στο ΠαΓΝΗ
Ημερομηνία: Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025
Ώρα: 12:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων, 3ο Κτίριο, 4ος Όροφος, ΠαΓΝΗ
Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής προσκαλεί θερμά τα μέλη της, τους δωρητές, τα μέσα ενημέρωσης και όλους τους φορείς της Κρήτης να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.
Επιπλέον, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά η ετήσια συνάντηση των μελών της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, στο Ιστορικό Καφέ «Κήπος». Η καθιερωμένη πλέον αυτή εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της ΠΕΑ να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με συντοπίτες τους από διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, η Παγκρητική Ένωση Αμερικής και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών τίμησαν τον ιδιοκτήτη του Ιστορικού Καφέ «Κήπος», κ. Βασίλη Σταθάκη, για την πολύτιμη προσφορά του στη διατήρηση της ιστορίας και της ταυτότητας του ιστορικού αυτού χώρου με σεβασμό και συνέπεια.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν την παρουσίαση του βιβλίου “Cross the Ocean” / “Διασχίζοντας τον Ωκεανό” της συγγραφέως κας Νίκης Τρουλλινού. Το δίγλωσσο αυτό έργο, σε μετάφραση στα αγγλικά από την κα Elani Hall Manolaraki, αποτελείται από ιστορίες ομογενών.
Το βιβλίο παρουσίασαν, εκτός από τη συγγραφέα, η Εντεταλμένη σε θέματα Αποδήμων της Περιφέρειας Κρήτης κα. Σοφία Μαλανδράκη, καθώς και ο κ. Ματθαίος Φραντζεσκάκης από τις Εκδόσεις Πυξίδα.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν το βιβλίο ως δώρο από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είχε και την επιμέλεια της παραγωγής του.
Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης, την κα Τρουλλινού και τον κ. Σταθάκη για αυτήν την ουσιαστική και αξέχαστη εκδήλωση, που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ