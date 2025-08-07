Κρήτη για Όλους: Αναπτύσσοντας τον τουρισμό με προσβασιμότητα

Εκπαίδευση και δράσεις για προσβασιμότητα και ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στον τουρισμό.
Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Ελλάδας, με τον τουριστικό τομέα να συνεισφέρει το 70% του περιφερειακού ΑΕΠ και να καλύπτει περίπου το 17% της απασχόλησης.
Η προσβασιμότητα, και ειδικότερα η ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των εμποδιζόμενων ατόμων, αποτελεί βασικό δείκτη κοινωνικής και οικονομικής ωριμότητας. Ωστόσο, σήμερα λιγότερο από το 9% των τουριστικών καταλυμάτων στην Κρήτη διαθέτει στοιχειώδεις προσβάσιμες υποδομές, ενώ η εκπαίδευση του προσωπικού στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ΑμεΑ είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η αναπηρία, είτε ορατή είτε μη ορατή (ψυχικές παθήσεις, νευροδιαφορετικότητα κ.ά.), συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την ισότιμη συμμετοχή στον τουρισμό και την κοινωνική ζωή, με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και την απώλεια οικονομικών ευκαιριών.
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης επιχειρεί να αναστρέψει αυτή την πραγματικότητα μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε περίπου 500 άτομα στις Περιφερειακές της Ενότητες. Ειδικότερα, προχώρησε τις διαδικασίες για τη συνεργασία της με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού) για την υλοποίηση του έργου: «Η Κρήτη για όλους: Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης, σε θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ».
Η δράση περιλαμβάνει διαδραστικά σεμινάρια επικεντρωμένα στην κατανόηση των εννοιών της αναπηρίας, της προσβασιμότητας, της νευροδιαφορετικότητας και του προσβάσιμου σε όλους τουρισμού. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές, το πρότυπο ISO 21902, και εφαρμόζονται πρακτικές οδηγίες για ένα φιλόξενο, χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον.
Η αναγκαιότητα του έργου δεν είναι μόνο ανθρωπιστική ή κοινωνική, αλλά και οικονομική. Η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα (περίπου 23% άνω των 65 ετών) και στην Ευρώπη εντείνει τη ζήτηση για προσβάσιμες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με έρευνες της ΕΕ, η αγορά αυτή υπολογίζεται να αποφέρει άνω των 166 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2026. Παράλληλα, η θετική στάση και κατάρτιση του προσωπικού έχει αποδειχθεί καταλυτική για την εμπειρία των επισκεπτών με αναπηρία και την πρόθεσή τους να επαναλάβουν την επίσκεψή τους σε έναν προορισμός.
Η πρόταση είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές (Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ 2024–2030, Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουρισμού 2024–2028, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ESG δείκτες κ.ά.) και εστιάζει στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ανταγωνιστικού τουριστικού μοντέλου.
Επιπλέον, το έργο αποτελεί μια στοχευμένη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον τουρισμό, την τοπική κοινωνία και την οικονομία, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και σαφή αναπτυξιακή προοπτική. Εξάλλου, εγκαθιδρύεται η συνεργασία μεταξύ των φορέων, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης του κοινού τους στόχου, ήτοι στην εκπαίδευση των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης, για την επικαιροποίηση των γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, σε θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ.
