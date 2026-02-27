Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ - ΚΟΣΜΟΣΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδιωτική οδηγία από το ΥΠΕΞ: Αποφύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά Εδάφη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες να κάνουν μόνο τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί ο αριθμός των χωρών που έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να αποχωρήσουν άμεσα από το Ιράν καθώς κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθεί ο κατάλογος των χωρών που συμβουλεύουν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν:

  • Αυστραλία

  • Γερμανία

  • Ινδία

  • Πολωνία

  • Σερβία

  • Νότια Κορέα

  • Σουηδία

  • Ηνωμένες Πολιτείες

 

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καρδιακή ανακοπή: Δύο συμπτώματα που προειδοποιούν 24...

0
Προειδοποιητικά σημάδια -και δυνητικά σωτήρια- θα δώσει 24 ώρες...

Κακλαμάνης: «Ο αγώνας μας για την επιστροφή...

0
Στην εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς...

Καρδιακή ανακοπή: Δύο συμπτώματα που προειδοποιούν 24...

0
Προειδοποιητικά σημάδια -και δυνητικά σωτήρια- θα δώσει 24 ώρες...

Κακλαμάνης: «Ο αγώνας μας για την επιστροφή...

0
Στην εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καρδιακή ανακοπή: Δύο συμπτώματα που προειδοποιούν 24 ώρες νωρίτερα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Κρήτη και το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Στα επίπεδα της περσινής χρονιάς εκτιμάται ότι μπορεί να...

Ηράκλειο: Στον Εισαγγελέα οι δύο για την υπόθεση Καλλέργη – Απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Αίτημα για δημοσιοποίηση στοιχείων

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέες, ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της αυτοκτονίας του...

Καρδιακή ανακοπή: Δύο συμπτώματα που προειδοποιούν 24 ώρες νωρίτερα

ΠΚ team ΠΚ team -
Προειδοποιητικά σημάδια -και δυνητικά σωτήρια- θα δώσει 24 ώρες...

Κακλαμάνης: «Ο αγώνας μας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα δε θα καμφθεί μέχρι την τελική δικαίωση

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST