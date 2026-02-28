Ιράν: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη – Αναφορές για κοινό χτύπημα με ΗΠΑ στο προεδρικό μέγαρο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στο Ιράν – Εκρήξεις στην Τεχεράνη.
Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το Al Jazeera στην Τεχεράνη ακούγονται πολλές εκρήξεις.
Το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση «προληπτική» ενώ σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ.
Με τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να έχουν περικυκλώσει το Ιράν και με πολλαπλές αναφορές ότι μία αμερικανική επίθεση στο Ιράν είναι επικείμενη, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν πει τις προηγούμενες ημέρες ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το σενάριο να επιτεθεί πρώτα το Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία και οι ΗΠΑ να απαντήσουν σε πιθανά αντίποινα προκειμένου η επίθεσή τους να δικαιολογηθεί καλύτερα στο αμερικανικό κοινό και τις συμμαχικές χώρες στη Μέση Ανατολή.
Ιράν: Ο Χαμενεΐ δεν είναι στην Τεχεράνη – Έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters το Σάββατο.
Αμερικανός αξιωματούχος λέει στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν στην επίθεση
εναντίον του Ιράν Πληθαίνουν οι αναφορές ότι πρόκειται για μία κοινή επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ. Υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη την Πέμπτη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον σημείωσαν πρόοδο αλλά πλέον είναι φανερό ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια έχει τιναχτεί για ακόμα μία φορά στον αέρα από την αμερικανική κυβέρνηση.
Το Ισραήλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.
Πρόκειται για μια εκστρατεία που έχει ξεκινήσει το Ισραήλ σύμφωνα με την δηλωμένη πολιτική του ότι το Ιράν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες, αλλά μια επίθεση στο Ιράν σίγουρα δεν θα συνέβαινε χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ.
Υπάρχουν αναφορές ότι οι ΗΠΑ συμμετάσχουν στις ισραηλινές επιθέσεις.
Μέτρα προφύλαξης λαμβάνει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα για όλο το προσωπικό, συνιστώντας σε όλους τους πολίτες της να κάνουν το ίδιο μέχρι νεωτέρας.
Στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν το καλοκαίρι στο πλαίσιο του οποίου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση στο Κατάρ.
Αναφορές για κοινό χτύπημα ΗΠΑ – Ισραήλ στο προεδρικό μέγαρο της Τεχεράνης
Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης.
Πύραυλοι και βόμβες στους δρόμους της Τεχεράνης
Αρκετοί πύραυλοι έπληξαν την οδό University Street και την περιοχή Jomhouri στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ο ανταποκριτής του Al Jazeera που βρίσκεται στη δυτική Τεχεράνη άκουσε δύο βόμβες να εκρήγνυνται.
Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες οι εκρήξεις γίνονται σε πολυσύχναστες περιοχές.
Το Ισραήλ λέει ότι περιμένει πυραυλική επίθεση από το Ιράν – Σειρήνες ηχούν στη χώρα
Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα από το Ιράν με πυραυλική επίθεση και επίθεση με drones.
Βίντεο από την Τεχεράνη δείχνουν εκρήξεις. Δείτε τις πρώτες εικόνες:
EXPLOSIONS reported in Tehran. Air raid sirens sound across Israel 💥
