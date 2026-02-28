Αναζήτηση
Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το πραγματικό δίλημμα είναι “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”. Αυτό πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας,
κάθε δράση μας από εδώ και πέρα. Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους,
μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος, την ανατροπή αυτού του σάπιου κράτους
και της πολιτικής εξουσίας που υπηρετούν όλοι αυτοί. Με κοινωνική συμμαχία,
με ενωμένο αγώνα του λαού και της νεολαίας, με δυνατό ΚΚΕ που θα βρίσκεται
μπροστά σε αυτόν τον συνεπή αγώνα.

Ιράν: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη – Αναφορές...

0
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στο Ιράν - Εκρήξεις...

Ισραήλ: Άνοιξαν τα καταφύγια στις μεγάλες πόλεις...

0
Η Κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή να ανοίξουν τα...

Προηγούμενο άρθρο
Ιράν: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη – Αναφορές για κοινό χτύπημα με ΗΠΑ στο προεδρικό μέγαρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
