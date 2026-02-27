Ηράκλειο: Στον Εισαγγελέα οι δύο για την υπόθεση Καλλέργη – Απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Αίτημα για δημοσιοποίηση στοιχείων

Νέες, ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της αυτοκτονίας του Σπύρου Καλλέργη τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά τη σύλληψη ζευγαριού που φέρεται να απέσπασε από την οικογένεια ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη ενός 57χρονου και μιας 50χρονης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Καλλέργη, Γιώργο Κοκοσάλη, έχει κατατεθεί αίτημα από τις Αρχές για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα. Σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ο κ. Κοκοσάλης υποστήριξε ότι η δικογραφία στηρίζεται σε ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία. «Δεν ήταν εύκολο, έγινε εκτεταμένη έρευνα και η υπόθεση είναι δεμένη. Δεν μπορεί να ειπωθεί πως είναι προϊόν φαντασίας, υπάρχουν εμβάσματα και πολλές αποδείξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος συνέδεσε ευθέως τις ενέργειες των δύο συλληφθέντων με την ψυχολογική και οικονομική κατάσταση του εκλιπόντος. «Ο άνθρωπος αυτοκτόνησε επειδή αυτοί οι άνθρωποι τον έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Εναπόθεσε τις ελπίδες του σε αυτούς τους δύο απατεώνες», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το ποσό που φέρεται να έχει αποσπαστεί υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έπεισαν τον Σπύρο Καλλέργη, με επίμονη και πειστική συμπεριφορά, ότι θα τον βοηθούσαν να αποδεσμεύσει σημαντική ακίνητη περιουσία. «Πιστεύω πως δεν ήταν ο μόνος. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκληματικές συμπεριφορές από αυτούς τους δύο», σημείωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Δικαιοσύνη θα διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση.