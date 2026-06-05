….σαν Ρώσικο Παραμύθι, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Η μουσική δε γεννιέται στο κενό – είναι έκφραση όλου του φάσματος του ανθρώπινου ψυχισμού, τόσο του συνθέτη όσο και του ερμηνευτή.

Από το λυκόφως της αυτοκρατορίας των Ρομανώφ και τη δραματική ανατροπή της επανάστασης,

μέχρι τη δυστοπία των παγκοσμίων πολέμων και την ανάδυση της Σοβιετικής Ένωσης, παρακολουθούμε τη διαδρομή πρωτοπόρων Ρώσων συνθετών, μέσα από έργα που γεννήθηκαν σε θέατρα, εξορίες, επαναστάσεις και σιωπές, αναδεικνύοντας πάντα το μεγαλείο της ανθρώπινης δημιουργίας.

Οι συνθέτες, σαν αφηγητές, πλάθουν κόσμους, όπου η Ιστορία συναντά το φανταστικό, σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μεταμορφώσεις, μυστήριο και συγκίνηση…σαν Ρώσικο παραμύθι.

Ερμηνεία: Έλσα Φήταμ

Εισιτήρια Εκδήλωσης

Γενική Είσοδος: 12€, 10€

Μειωμένο*: 10€, 8€

*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών

Φυσικά σημεία προπώλησης εισιτηρίων:

Το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

(Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247).

Την ticketservices.gr.

Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Διακεκριμένος Χορηγός: Thalis Environmental Services SA

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel| ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group

• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Τεχνομηχανική

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UkJHm8xQGbQ