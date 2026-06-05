Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου)

και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 5 Ιουνίου έως την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

….σαν Ρώσικο Παραμύθι – Μουσική Δωματίου

Η μουσική δε γεννιέται στο κενό – είναι έκφραση όλου του φάσματος του ανθρώπινου ψυχισμού, τόσο του συνθέτη όσο και του ερμηνευτή. Από το λυκόφως της αυτοκρατορίας των Ρομανώφ και τη δραματική ανατροπή της επανάστασης, μέχρι τη δυστοπία των παγκοσμίων πολέμων και την ανάδυση της Σοβιετικής Ένωσης, παρακολουθούμε τη διαδρομή πρωτοπόρων Ρώσων συνθετών,

μέσα από έργα που γεννήθηκαν σε θέατρα, εξορίες, επαναστάσεις και σιωπές, αναδεικνύοντας πάντα το μεγαλείο της ανθρώπινης δημιουργίας. Οι συνθέτες, σαν αφηγητές, πλάθουν κόσμους, όπου η Ιστορία συναντά το φανταστικό, σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μεταμορφώσεις, μυστήριο και συγκίνηση…σαν Ρώσικο παραμύθι.

Ερμηνεία: Έλσα Φήταμ

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/%E2%80%A6san-rosiko-paramuthi-583. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Έκθεση Ζωγραφικής: «Το βλέμμα της επιστροφής» του Βαγγέλη Ξυνού

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, το εσωτερικό κοίλο του ματιού, είναι η θέση του σχηματισμού του ανεστραμμένου ειδώλου του αντικειμένου που βλέπουμε. Αντιθέτως, το βλέμμα συγκροτεί το είδωλο της πρόσληψης της πραγματικότητας, ορατής και μη, αυτής που βλέπουμε ή μάλλον πιστότερα, αυτής που βιώνουμε. Στην περίπτωση της ομώνυμης έκθεσης,

ο χρωστήρας του Ευάγγελου Ξυνού λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της οπτικής και ακουστικής εμπειρίας που αποκτήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως από τα δελτία ειδήσεων και το διαδίκτυο, για τη γενοκτονία στη Γάζα, τους πρόσφυγες και μετανάστες, τους πιο καταφρονεμένους δηλαδή ανθρώπους αυτού του κόσμου. Με τους καμβάδες του δίνει χρωματική υπόσταση στο μεγαλύτερο φάσμα του ανθρώπινου πόνου που φωλιάζει σε παιδιά και μεγάλους, σε ναυαγούς και σκηνίτες, σε ορφανά και χήρες,

σε σωματικά και ψυχικά ακρωτηριασμένους. Η ζωγραφική του Ξυνού δεν κολακεύει την εσωτερική όραση, ούτε διεκδικεί μέρος της αισθητικής μας πληρότητας. Λειτουργεί ανεπιτήδευτα ως μια υποδόρια κραυγή που μας ξυπνά από το λήθαργο της πρόσκαιρης ασφάλειας του μικρόκοσμού μας. Ακόμα και όταν δεν αποτυπώνει βλέμματα, αποκαλύπτει κρυμμένα βλέμματα στα παρατημένα ρούχα κάποιας αφιλόξενης ακτής,

στα ερείπια των σπιτιών, σε συντρίμμια ναυαγίων. Ο χρωστήρας του συνθέτει πολύμορφα ρέκβιεμ σε αντίστιξη με αντίστοιχα βλέμματα στις παρτιτούρες και τις νότες του Gustav Mahler και του Dmitri Shostakovich. Η χρωματική παλέτα του Ξυνού δεν είναι όμως μια ανθολογία μοιρολογιών από διάφορους τόπους. Δεν αποτυπώνει το βλέμμα μιας απελπισμένης συμπόνιας,

αλλά φωτίζει το καθαρό βλέμμα της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της αντίστασης. Η οπτική του αυτή επιβεβαιώνεται μ’ έναν απολύτως σημειολογικό τρόπο στο κλείσιμο της αυλαίας αυτής της έκθεσης. Μέσα από τα χαλάσματα ξεπροβάλλει ένα βλέμμα που αν και δεν είναι ορατό, είναι αντιληπτό και αναστάσιμο. Απελευθερωμένο από τα σκοτάδια, το βλέμμα της ελπίδας επιστρέφει σε τόπους γενέθλιους, στη γη που είναι η φύτρα της ύπαρξης.

Είναι το βλέμμα της επιστροφής …

Ο Βαγγέλης Ξυνός γεννήθηκε στον Πειραιά το 1953. Είναι χειρουργός και διετέλεσε ακαδημαϊκό μέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σχεδόν αυτοδίδακτος, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική.

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8)

Διάρκεια Έκθεσης: 4-18 Ιουνίου 2026

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στις 19:00

Ώρες Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10:00 -14:00 & 18:00 – 21:00

Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Βραδιά Χορωδιακής Μουσικής – Από τον Χέντελ στους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες

Μια βραδιά αφιερωμένη στη χορωδιακή μουσική, με έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την Αναγέννηση έως και τη σύγχρονη εποχή. Στόχος της συναυλίας είναι η ανάδειξη της πολυφωνικής χορωδιακής μουσικής και καλλιτεχνικής συνέχειας που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή και ελληνική μουσική δημιουργία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από το Μπαρόκ μέχρι τον 21ο αιώνα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης της χορωδιακής τέχνης.

Συντελεστές

Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Μουσική διεύθυνση: Λένας Χατζηγεωργίου

Πιάνο: Νίκος Κοκκίνης

Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Πιάνο: Εύα Φουρλάνου

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού). Ώρα 21:00

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/bradia-xorodiakis-mousikis-br-apo-ton-xentel-stous-sugxronous-ellines-sunthetes-584. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Λιάνας Ανδρεοπούλη – “Αγγίνια ψυχή”

Παρουσίαση-συζήτηση για την ποιητική συλλογή της Λιάνας Ανδρεοπούλη “Αγγίνια ψυχή” (Ενύπνιο 2023). Η γυναίκα που αναμετριέται με την ζωή και τον χρόνο, τα σκοτάδια και το φως, τον έρωτα και τον θάνατο. Συνομιλεί με πλάσματα, ορατά και αόρατα, τους σύγχρονους και τους προγόνους. Ανεξάντλητη αναστοχάζεται, συντρίβεται και αναγεννάται με το θέλημά της. Αναζητά με βεβαιότητα το θείο Ένα. Συλλογή ποιημάτων στιχουργημάτων και αφηγήσεων με αφετηρία την πληγή. Ώσπου η πληγή να γίνει ρόδο.

Για το βιβλίο μιλούν και συζητούν:

Ελευθερία Ζέη, ιστορικός, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φούλα Θαλασσινού, οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, ζωγράφος

Έφη Μαχιμάρη, συγγραφέας, ραδιοφωνική παραγωγός

Κωστής Μουδάτσος, οικονομολόγος, συγγραφέας

Κώστας Συμιακάκης, ψυχολόγος, οικογενειακός ψυχοθεραπευτής

Την συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρία Ορφανάκη

Την εκδήλωση υποστηρίζει το βιβλιοπωλείο “Περί…γραφής και λόγου”

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα 19:30. Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

«Άσπρα Άλογα» του Ερρίκου Ίψεν – Θέατρο

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, δύο από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς του νησιού, το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ), ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγαλειώδη συμπαραγωγή. Το αριστούργημα του Ερρίκου Ίψεν «Τα Άσπρα Άλογα», σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης,

Νικορέστη Χανιωτάκη και με πρωταγωνιστές τους Νικήτα Τσακίρογλου, Νίκο Πουρσανίδη, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμο Σκαφίδα, Νικορέστη Χανιωτάκη, παρουσιάζεται τον Ιούνιο για πέντε μόνο παραστάσεις σε Ηράκλειο και Χανιά. Μια συνεργασία ορόσημο για τα καλλιτεχνικά δρώμενα, που εγκαινιάζει μια νέα εποχή εξωστρέφειας και ουσιαστικής πολιτιστικής ανταλλαγής στην Κρήτη.

Λίγα λόγια για το έργο

Τα «Άσπρα Άλογα» ή αλλιώς «Ρόσμερσχολμ», όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος, αποτελεί έργο ωριμότητας και για πολλούς την αρτιότερη και βαθύτερη δημιουργία του Ίψεν. Πρόκειται για τετράπρακτο δράμα, γραμμένο το 1886, ανάμεσα σε δύο άλλα σπουδαία κείμενα του Νορβηγού συγγραφέα, την «Αγριόπαπια» και την «Κυρά της θάλασσας».

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα στο προσωπικό όνειρο και την αμείλικτη κοινωνία, που είναι δέσμια των συμβάσεων και των προγονικών επιταγών. Τα «άσπρα άλογα» -ψευδαίσθηση ή οιωνός;- λειτουργούν ως ένας μυστηριώδης συμβολισμός φυγής προς έναν ιδανικό κόσμο. Μέσα από έντονες δραματικές καταστάσεις, ο Ίψεν αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ειλικρίνεια και αυτογνωσία.

Η Υπόθεση

Ένα χρόνο μετά την απώλεια της συζύγου του και μία ημέρα πριν τις εκλογές, ο πρώην ιερέας Τζον Ρόσμερ δέχεται την επίσκεψη του Κυβερνήτη και κουνιάδου του, Αντρέας Κρολ, ο οποίος ζητά την υποστήριξή του προκειμένου να επανεκλεγεί. Όμως, η έντονη αλληλεπίδραση του Ρόσμερ με μια νέα γυναίκα, την Ρεβέκκα, αλλάζει τις ισορροπίες,

ανατρέποντας κάθε συντηρητική και θρησκόληπτη ιδέα αυτού του τόπου. Στο απομονωμένο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη των νορβηγικών φιόρδ, συγκρούεται το παλιό με το νέο και η ελευθερία με τις ενοχές. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παλεύει να εκδηλωθεί και οι ήρωες αναζητούν απαντήσεις για έναν θάνατο που κρύβει πολλά μυστικά…

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Στις μέρες μας, που παλεύουμε κόντρα σε προκαταλήψεις, πολιτικούς εκφοβισμούς και κοινωνικές ανισότητες, τα «Άσπρα Άλογα» έρχονται να μας υπενθυμίσουν πόσο σημαντική είναι η ελευθερία σκέψης και ποιες είναι οι πραγματικές αξίες της ζωής. Ο Ίψεν δημιουργεί στο Ρόσμερσχολμ ένα πεδίο αντιπαράθεσης παλιών και νέων ιδεών. Προοδευτικοί και συντηρητικοί εξίσου διεφθαρμένοι, ο λαός γνωρίζει,

αλλά ποτέ δεν επεμβαίνει και ένα παρελθόν που στέκει πάνω από τα κεφάλια μας σαν δαμόκλειος σπάθη. Ευχαριστώ το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και προσωπικά τον καλλιτεχνικό του διευθυντή Μύρωνα Μιχαηλίδη για την πολύ ουσιαστική συνεργασία. Νοιώθω ευλογημένος που μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό το αριστουργηματικό έργο στον τόπο μας. Καλή θέαση!

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνικά: Άννα Μαχαιριανάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Φωτογραφίες – Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επιμέλεια Μακιγιάζ: Βίνα Ευστρατιάδου

Ευχαριστούμε πολύ την Χρύσω Χαραλάμπους και την χορογράφο Ντέπυ Γοργογιάννη για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Διανομή (Με σειρά εμφάνισης)

Ρεβέκκα Γουέστ: Ντάνη Γιαννακοπούλου

Κυρία Έλσεθ: Ελένη Κρίτα

Κυβερνήτης Αντρέας Κρολ: Γεράσιμος Σκαφίδας

Τζον Ρόσμερ: Νίκος Πουρσανίδης

Ούλρικ Μπρέντελ: Νικήτας Τσακίρογλου

Πίτερ Μόρτενσγκορ: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού). Ώρα 21:00. Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/aspra-aloga-tou-errikou-ipsen-567. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Συνεχίζονται…

«Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής». Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής, Βασιλική Αγ. Μάρκου

Ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου διοργανώνουν την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη (1915-1993). Μετά τα αφιερώματα στο έργο του τού 1990 και του 2002 (εκδόσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης), ο Δήμος Ηρακλείου τιμά ξανά τον Θωμά Φανουράκη, αυτή τη φορά με τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του

ζωγραφικού του έργου στην πόλη όπου έζησε και εργάστηκε. Η μεγάλη έκθεση, στην οποία ενώνονται για πρώτη φορά τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου και την Πινακοθήκη της πόλης με έργα διάσπαρτα σε μουσεία, συλλογές και οικίες σε όλη την Ελλάδα, οφείλεται στους ιδιώτες, τα μουσεία και τους φορείς που δέχθηκαν να μοιραστούν τα έργα που είχαν στην κατοχή τους και στις συλλογές τους

με το ευρύτερο κοινό. Είναι οι παραχωρήσεις τους αυτές που έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης του σημαντικού αφιερώματος στο ζωγραφικό έργο του Θωμά Φανουράκη που θα φιλοξενείται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 12 Μαΐου 2026 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/artist/fanourakis-thomas/

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στην επίσημη σελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου:

Official Website: https://heraklionartgallery.gr/

Facebook – https://www.facebook.com/HeraklionArtGallery.gr

Instagram – https://www.instagram.com/heraklion_art_gallery/

Twitter – https://twitter.com/He_Art_Gallery

Facebook: https://www.facebook.com/BasilicaofSt.Mark.gr

Instagram – https://www.instagram.com/basilica_of_st_mark.gr

Βασιλική του Αγίου Μάρκου, έως 12 Σεπτεμβρίου 2026, καθημερινά 10:00- 18:00 εκτός Τρίτης και Κυριακής.

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση

– φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα,

από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα,

ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς,

καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου,

στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των

πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.heraklionartgallery.gr

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: