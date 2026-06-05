Εορτασμός Αγ. Θεοδώρων στη νησίδα Θοδωρού: Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου

Ο Δήμος Χανίων, η Δασική Υπηρεσία Χανίων, το Λιμεναρχείο Χανίων, η τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Τα Θοδωρού», ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Αγ. Μαρίνας, η ποδοσφαιρική ομάδα «Γρανίτης» και η Ενορία Αγίας Μαρίνας τιμούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου την εορτή των Αγίων Θεοδώρων και συνδιοργανώνουν το ετήσιο πανηγύρι στην ομώνυμη νησίδα στην Αγία Μαρίνα.

Οι μετακινήσεις για τη νησίδα θα ξεκινήσουν από τον 2ο μόλο της Αγ. Μαρίνας (πίσω από το Φαρμακείο) στις 07.30, καθώς και από το λιμανάκι του Πλατανιά. Το τελευταίο πλοιάριο θα αναχωρήσει για τη νησίδα στις 12.30. Τελευταία αναχώρηση από τη νησίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14.00.

Η είσοδος στα καραβάκια που μεταφέρουν τους προσκυνητές στο νησί είναι 10,00€ (παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν)

Η τιμή είναι καθορισμένη από τους ιδιοκτήτες των πλοιαρίων και αφορά αποκλειστικά και μόνο την αμοιβή τους.