Η Κρητική Διατροφή ως τρόπος ζωής στα σχολεία της Κρήτης

Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της Κρητικής Διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας-Νεάπολης.

Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει τη διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας στη Δ΄ Δημοτικού μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, δομημένο σε τέσσερις δυναμικούς άξονες:

Διατροφική Εκπαίδευση: Οι μαθητές μαθαίνουν την αξία του πρωινού, των φρούτων, των λαχανικών, του ελαιόλαδου και των οσπρίων μέσα από τις ιστορίες των μαθητών-ηρώων «ΔΙΑΤΡΟΦΙΞ».

Βιωματικές Δράσεις: Παρέχονται εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για δημιουργία λαχανόκηπων, υγιεινών πικνίκ και παρασκευή παραδοσιακών συνταγών με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών.

Περιβάλλον και Αειφορία: Αναδεικνύεται η σημασία των τοπικών, εποχικών προϊόντων με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η ανάγκη δραστικής μείωσης της σπατάλης τροφίμων.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Το πρόγραμμα θωρακίζει τους δασκάλους με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικούς οδηγούς και διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη.

Δηλώσεις

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης:

«Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Η εκπαίδευση στις αρχές της κρητικής διατροφής διαμορφώνει μια κουλτούρα υπεύθυνης στάσης ζωής. Συγχαίρω όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος, τα ευρήματα του οποίου αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον».

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης:

«Η γνωριμία των παιδιών με την Κρητική Διατροφή συνιστά επένδυση, καθώς καλλιεργεί υγιεινές συνήθειες και ενισχύει τη σύνδεσή τους με τον πρωτογενή τομέα. Η αξία της δράσης μεγιστοποιείται καθώς η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προβολή των κρητικών προϊόντων και ένα βιώσιμο διατροφικό πρότυπο για τις επόμενες γενιές».

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη:

«Η εφαρμογή του προγράμματος σηματοδοτεί την επιτυχή σύμπραξη τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επανασύνδεση των μαθητών με τα τοπικά προϊόντα μέσα από τη σχολική τάξη είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημόσιας υγείας του νησιού μας».

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Βασίλης Ζαφειρόπουλος:

«Η Κρητική-Μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου εκπαιδευτικού υλικού όσο και για την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του σε 32 Σχολεία τη φετινή χρονιά».