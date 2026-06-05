Επίσκεψη από τους μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής το πρωί της Πέμπτης 4/6 στη Λότζια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε παιδιά και εκπαιδευτικούς στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και απάντησε με χαρά σε όλες τις ερωτήσεις τους οι οποίες κάλυψαν μια ευρύτατη γκάμα θεμάτων.

Έτσι, ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε στους μικρούς επισκέπτες για τα παιδικά του χρόνια, για την ομαδική δουλεία που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Δήμου, για τα μεγάλα έργα που σχεδιάζονται και που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως η διπλή αστική παραλία στην απόληξη της Αγίας Τριάδας και το Πάρκο Ερυθραίας,

για το όραμα της Δημοτικής Αρχής για μια πόλη που να μπορεί να περπατιέται με πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομους, για τα social media και για το Κυνοκομείο Ηρακλείου, ένα από τα ελάχιστα δημοτικά κυνοκομεία της χώρας. Μίλησε επίσης για το κυκλοφοριακό καθώς και για την καθαριότητα, τομέας στον οποίο θα εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα, όπως εξήγησε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στους μαθητές, με διαφορετική οργάνωση και με στόχο μια πραγματικά καθαρή πόλη.

Λίγο πριν το τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου είπε στα παιδιά: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλα και πραγματικά και δεν λύνονται εύκολα. Οι ανάγκες της πόλης είναι τεράστιες. Όμως το Ηράκλειο έχει και πολλές ομορφιές και πολλές δυνατότητες και πρέπει να μην το ταπεινώνουμε αλλά να το αγαπάμε και να είμαστε όλοι μαζί μέρος της λύσης κάθε προβλήματος. Είναι καλό να στέκεστε κριτικά απέναντι στα πράγματα και σε όσα ακούτε γιατί εσείς είστε το μέλλον της πόλης».

Τα παιδιά συνόδευαν η Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Εμμανουέλα Περισυνάκη και οι εκπαιδευτικοί Μάνος Ξυδούς και Άννα Σφακιανάκη. Στην συνάντησε παραβρέθηκε και η Κοινοτική Σύμβουλος της 1ης Δ.Κ. δικηγόρος Μαρία Φιλιππάκη.