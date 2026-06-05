Θρίαμβος για την Κρήτη: Στην κορυφή παγκόσμιου διαγωνισμού ελαιόλαδο από τη Σητεία!

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Σητείας απέσπασε διεθνή διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κρητικής γαστρονομίας

Ένα πραγματικό “δώρο” για την Κρήτη έρχεται από τη Σητεία, καθώς το “Ziro Sitia – Extra Virgin Olive Oil” κατάφερε να αποσπάσει την πρωτιά στα πλαίσια του 7ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), που φιλοξενήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Χερσόνησο.

Ανάμεσα στα δεκάδες μοναδικά γαστρονομικά προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου που αναδείχθηκαν στον διαγωνισμό, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη Ζήρο της Σητείας έλαβε το πρώτο βραβείο, επιβεβαιώνοντας με κάθε επισημότητα τη διεθνή αναγνώριση για τη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.

Στην επίσημη τελετή απονομής του τίτλου στο ξενοδοχείο “Creta Maris”, η διάκριση ήταν διττή για την Κρήτη, καθώς υπενθυμίζεται πως το νησί έχει αναγνωριστεί ως “Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας” για το έτος 2026 και απέσπασε 3 βραβεία από τον διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ήταν συνολικά 40 οι συμμετέχουσες χώρες, από βραβευμένες και υποψήφιες Περιφέρειες Γαστρονομίας παγκοσμίως, και ανάμεσά τους το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη Ζήρο Σητείας “Ziro Sitia – Extra Virgin Olive Oil” αναδείχθηκε ως πρώτος νικητής του διαγωνισμού με διαφορά.

Σε ένα σύνολο 15 κατηγοριών, ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές, δύο κρητικά προϊόντα που αξίζει να σημειωθούν έλαβαν ειδική διάκριση για την καινοτομία που ανέδειξαν. Το “Dinnerware – Handmade Ceramics” του Δημήτρη Λυμπερίδη διακρίθηκε στην κατηγορία “Best Craft Gift”, ως μία ωδή στη χειροτεχνία του τόπου και καινοτομία της κεραμικής, ενώ το “Flavours of Crete – Artisan Gift Basket” της ομάδας Apo Koinou απέσπασε το βραβείο “Best Tasting”, της καλύτερης γεύσης δηλαδή.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση από το βήμα του “Creta Maris”, ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε: «Η ανακήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2026 αποτελεί μια ιστορική δικαίωση και μια κορυφαία διάκριση. Είναι η επίσημη αναγνώριση μιας συντονισμένης, συλλογικής προσπάθειας και, κυρίως, η επιβράβευση ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Για εμάς, ο Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός είναι το βαθύ αποτύπωμα της ιστορίας μας, το DNA της ύπαρξής μας, το αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας».

Συνεχίζουν το «αποτύπωμα αιώνων» που έχει η Κρήτη στη διατροφή

Η διεθνής αυτή συνάντηση με τη γεύση και τη διατροφή έγινε ραντεβού “με την ιστορία” για τους παραγωγούς της Κρήτης και συγκεκριμένα της Σητείας, οι οποίοι κρατούν ζωντανό το αποτύπωμα που έχει αφήσει το νησί ανά τους αιώνες στη γαστρονομία και εν προκειμένω στην παγκόσμια διατροφική αξία. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη Ζήρο της Σητείας ήρθε στην πρώτη θέση τόσο για την ποιότητά του, όσο για την καινοτομία του επιχειρείν που προτάσσουν οι άνθρωποι της “ZIRO”.

Πίσω από τη διάκριση του διαγωνισμού, η εταιρεία “ZIRO Sitia Ο.Ε.” της Αθηνάς Αχλαδιανάκη και της Λυδίας Χατζήκογλου γίνεται για 12 συναπτά χρόνια απόδειξη των δυνατοτήτων που έχει η παραγωγή της Σητείας στη σύγχρονη αγορά.

Η “Νέα Κρήτη” μίλησε με τον κ. Βασίλη Μπέη, συνιδρυτή της επιχείρησης, ο οποίος τόνισε πως η “ZIRO” ξεκίνησε το 2014 με μοναδικό στόχο να αναδείξει τον κόπο της παραγωγής της οικογένειας Προεστάκη, οι ελαιώνες της οποίας περνούσαν μέχρι τότε «απαρατήρητοι» μέσα στον ανταγωνισμό της αγοράς του ελαιολάδου.

«Ο παραγωγός μας, ο Γιώργος Προεστάκης, από τότε παράγει άριστης ποιότητας προϊόν. Πριν τη “ZIRO”, όσο ποιοτικές κι αν ήταν οι μέθοδοί του, το λάδι κατέληγε στα ίδια ελαιοτριβεία με τα υπόλοιπα. Εντοπίσαμε, λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα και μαζί “στήσαμε” από το μηδέν την εταιρεία. Εγώ ανέλαβα το επιχειρηματικό σκέλος, ο Γιώργος κράτησε το παραγωγικό, ενώ οι σύζυγοί μας έβαλαν την “υπογραφή” στην επιτυχία της “ZIRO”.

Μέσα από αυτό το “οικογενειακό” εγχείρημα, προσπαθήσαμε να κάνουμε πράξη αυτό που όλοι υπόσχονται αλλά λίγοι έχουν πετύχει, να δώσουμε στην αγορά το καλύτερο δυνατό προϊόν: το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο “ZIRO”. Οι κόποι μας αναγνωρίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και στόχος από εδώ και πέρα να κρατήσουμε την αναγνώριση, να παραμείνει ως μία “σταθερά” η Κρήτη και η Σητεία στον γαστρονομικό και παραγωγικό “χάρτη” της αγοράς».

«Στη “ΖΙRΟ” η ποιότητα “χτίζεται” κάθε μέρα, μαζί με την εταιρεία, γιατί για εμάς δεν είναι “προϋπόθεση”. Η ποιότητα είναι “στοίχημα επιβίωσης”» Βασίλης Μπέης, συνιδρυτής της επιχείρησης

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα χρόνια “σταδιοδρομίας” της επιχείρησης ήταν δύσκολα, καθώς η εγχώρια αγορά δεν υπήρξε ιδιαίτερα “ανοιχτή” σε αυτό που πρότειναν. «Δεν ξέραμε τι μπορεί να γίνει με την παραγωγή, την τυποποίηση και την ίδια την επιχείρηση, το μόνο δεδομένο ήταν το ποιοτικό ελαιόλαδο και αυτό θέλαμε αδιαμφισβήτητα να κρατήσουμε.

Ήδη από την πρώτη χρονιά καταφέραμε να αποσπάσουμε διεθνή διάκριση για την ποιότητά μας, όμως η ίδια η αγορά ήταν ρευστή: στην αρχή δε βρίσκαμε ελαιουργείο για την παραγωγή μας. Μας έλεγαν ότι θέταμε πολύ υψηλές προϋποθέσεις για τόσο μικρή παραγωγή.

Τι ζητούσαμε; Τις καλύτερες δυνατές οργανοληπτικές παραμέτρους για το προϊόν. Η οργανοληπτική αξιολόγηση είναι μία διαδικασία την οποία εφαρμόζουμε από το πρώτο έτος λειτουργίας μας, ακριβώς επειδή θεωρείται βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να έχουμε την ετικέτα “Εξαιρετικό παρθένο” στα μπουκάλια μας.

Εντέλει, η “ZIRO” κατάφερε να “στεριώσει” στον Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Παπαγιαννάδων, με τον οποίο συνεργαζόμαστε μέχρι σήμερα. Μολονότι είναι συνεταιρισμός, το ελαιουργείο ήταν το μόνο που άκουσε τις προτάσεις μας και έχει αναδειχθεί ως ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας. Μάλιστα, αυτή η αρχική “έλλειψη γνώσης” ίσως να μας έφερε εδώ που είμαστε τώρα: δεν περιοριστήκαμε στην πεπατημένη του χώρου, ούτε προσπαθήσαμε να “χτίσουμε” τη “ZIRO” για να βγάλουμε γρήγορο χρήμα.

Στη “σταθερά” της ποιότητας των ελαιώνων της Σητείας φέραμε την καινοτομία, από τις προδιαγραφές που απαιτούμε να πληρούνται κατά τη διάρκεια της εμφιάλωσης, στο μπουκάλι που μπαίνει το προϊόν μας».

Το «στοίχημα επιβίωσης» για τη «ZIRO» – Συνδέει την παράδοση, την ιστορία και την ανθεκτικότητα

Ανάμεσα στις διεθνείς διακρίσεις, την επέκταση στην εγχώρια αγορά και τη “χάραξη” μίας νέας σταθερής πορείας στον έλεγχο ποιότητας για το ελαιόλαδο, η “ZIRO”, σύμφωνα πάντα με τα λόγια του κ. Μπέη, έκλεισε το 2026 11 χρόνια συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το ακαδημαϊκό Ίδρυμα εκπονεί εκτενείς μελέτες στο ελαιόλαδο σε πανελλαδικό επίπεδο και μάλιστα από πέρυσι χρησιμοποιεί το “ZIRO” ως το “πρότυπο” ελαιόλαδο για την κατάταξη των προϊόντων που παράγονται από την κορωνέικη ποικιλία ελιάς.

Όπως εξηγεί, «σχεδόν το 70% του ελληνικού ελαιολάδου παράγεται από ελιές της ποικιλίας κορωνέικη. Ακριβώς επειδή το προϊόν μας έχει εδώ και 10 χρόνια κρατήσει το ίδιο επίπεδο ποιότητας, οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα το χρησιμοποιήσουν ως ένα “σταθερό” σημείο, ένα πρότυπο, για να κατατάξουν τα προϊόντα ελαιολάδου απ’ όλη την Ελλάδα».

Η καινοτομία όμως που έρχεται από την εταιρεία δε μένει μόνο στην “ουσία” του προϊόντος, αλλά και στο περίβλημά του. Ακόμη και το μπουκάλι με το οποίο συνοδεύεται το ελαιόλαδο έχει την ιστορία του: «Εκτός του ότι η φιάλη μας είναι επαναγεμιζόμενη, είναι σχεδιασμένη για να αντιγράψει το σχέδιο του παραδοσιακού μεταλλικού δοχείου λαδιού που βρισκόταν σε κάθε τραπέζι της Κρήτης και της Ελλάδας.

Παράλληλα, η σφραγίδα του πώματος είναι μία αφιέρωση στο ανάγλυφο ενός πρόσφορου, για να τιμήσει την ιστορία του λαδιού, και το μπουκάλι είναι διακοσμημένο με τον δίσκο του Παλαιοκάστρου, ενός μνημείου της Μινωικής Κρήτης που πολλοί ξεχνούν. Συνδέει την παράδοση, την ιστορία και την ανθεκτικότητα σε ένα μπουκάλι που όποιος κρατήσει θέλαμε να νιώθει ότι κρατάει την Κρήτη και ιδιαίτερα τη Σητεία στα χέρια του».

Κλείνοντας, ο κ. Μπέης επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Πολλές μεγάλες εταιρείες επέλεξαν να θυσιάσουν την ποιότητά τους και σύντομα κατέρρευσαν. Στη “ΖΙRΟ” η ποιότητα χτίζεται κάθε μέρα, μαζί με την εταιρεία, γιατί για εμάς δεν είναι “προϋπόθεση”. Η ποιότητα είναι “στοίχημα επιβίωσης”». https://www.neakriti.gr/