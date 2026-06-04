«Χρυσά» ραντεβού στα απογευματινά ιατρεία του ΠΑΓΝΗ και των Χανίων

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ πλήρωσαν οι Κρητικοί μέσα σε ένα χρόνο για να κλείσουν το ραντεβού που δεν βρίσκουν το πρωί στα νοσοκομεία.

Η συνταγματικά κατοχυρωμένη δωρεάν περίθαλψη έχει εξελιχθεί σε ακριβό προνόμιο για χιλιάδες ασθενείς στην Κρήτη.

Οι δραματικές καθυστερήσεις και οι συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες πρόσβασης στα δωρεάν πρωινά ραντεβού του Εθνικού Συστήματος Υγείας ,αναγκάζουν τους πολίτες να στρέφονται μαζικά στα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία, πληρώνοντας αδρά από την τους τσέπη για υπηρεσίες που έχουν ήδη χρηματοδοτήσει ,μέσω των φορολογικών και ασφαλιστικών τους εισφορών.

Αναγκαστικά το απόγευμα

Παρά τις συνεχείς διακηρύξεις και τις ψηφιακές παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες σχεδιάστηκαν με σκοπό να διευκολύνουν τον προγραμματισμό των επισκέψεων στο ΕΣΥ, η πραγματικότητα των αριθμών παραμένει αμείλικτη. Ένας τεράστιος αριθμός πολιτών συνεχίζει να επιλέγει —ή, για την ακρίβεια, να εξαναγκάζεται από τις συνθήκες να επιλέξει— τη λύση των απογευματινών ιατρείων.

Κίνητρο δεν είναι η πολυτέλεια, αλλά η στοιχειώδης ανάγκη να εξεταστούν έγκαιρα από έναν γιατρό, καθώς η εύρεση διαθέσιμου πρωινού ραντεβού ,πολύ συχνά είναι αδύνατη.

Τα επίσημα στοιχεία του συστήματος BI-Health του Υπουργείου Υγείας αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος, με την Κρήτη να αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια της ιδιωτικής δαπάνης εντός του δημόσιου συστήματος. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου συγκαταλέγεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με τη μεγαλύτερη προσέλευση, καταγράφοντας για το έτος 2025 το εντυπωσιακό νούμερο των 33.037 επισκέψεων στα απογευματινά ιατρεία.

Αντίστοιχα υψηλή είναι η κίνηση και στο νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», όπου εξυπηρετήθηκαν με τον ίδιο τρόπο 18.607 πολίτες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι Κρητικοί πλήρωσαν από το υστέρημά τους μέσα στο 2025 πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο ΠΑΓΝΗ και επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ στο νοσοκομείο των Χανίων. Συνολικά, δηλαδή, περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν απευθείας από τις τσέπες των ασθενών στα ταμεία δύο μόνο νοσοκομείων της περιφέρειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αυτονόητο δικαίωμα στην εξέταση.

«Αν συμπεριλάβουμε και τα περίπου 3 εκατομμύρια που πληρώθηκαν για απογευματινές επεμβατικές πράξεις στο ΠΑΓΝΗ που καλύπτουν τα ταμεία,τα οποία πληρώνουμε πάλι εμείς, το συνολικό ποσό φθάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ» είπε στην «Π» και στο patris, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρύσαλης .

Ο ίδιος σημείωσε ότι «μπορεί η ταμπέλα στα νοσοκομεία να γράφει ότι είναι δημόσια, στην ουσία όμως είναι ιδιωτικά.»

Ο τιμοκατάλογος της επίσκεψης

Το κόστος της επίσκεψης διαμορφώνεται κλιμακωτά, ανάλογα με την ιεραρχική βαθμίδα και τον ακαδημαϊκό τίτλο του γιατρού, και επιβαρύνει εξολοκλήρου τον ασθενή:

36 ευρώ για Επιμελητή Β΄ ή Λέκτορα

48 ευρώ για Επιμελητή Α΄ ή Επίκουρο Καθηγητή

60 ευρώ για Διευθυντή ή Αναπληρωτή Καθηγητή

64 ευρώ για Συντονιστή Διευθυντή

72 ευρώ για Καθηγητή

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βάρος για τους πολίτες γίνεται ακόμα πιο δυσβάσταχτο, καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία αρνούνται να αποζημιώσουν το κόστος της συγκεκριμένης ιατρικής επίσκεψης. Η μόνη «ελάφρυνση» αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιατρικές πράξεις, οι οποίες καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα, αλλά και αυτό υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι υπάρχει το απαραίτητο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασθενής έρχεται αντιμέτωπος με την απόλυτη οικονομική επιβάρυνση, πληρώνοντας τα πάντα από την τσέπη του.

Υπουργείο Υγείας: «Έχουμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγείας από άλλους»

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία εθελοτυφλεί μπροστά στην οικονομική αιμορραγία των νοικοκυριών. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επιχείρησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση προβαίνοντας σε μια δήλωση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την καθημερινότητα των πολιτών: «Η Ελλάδα, παρά τα όποια προβλήματα, καταφέρνει να δίνει στους Έλληνες ασθενείς καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερη πρόσβαση, από χώρες που είναι πολύ πιο πλούσιες, πολύ πιο οργανωμένες».

Η δήλωση αυτή, ωστόσο, ελάχιστα παρηγορεί τον πολίτη που καλείται να καταβάλει από 36 έως και 72 ευρώ για μια απλή επίσκεψη.

Όσο η πρόσβαση στα δωρεάν πρωινά ραντεβού παραμένει γρίφος για δυνατούς λύτες, η «δωρεάν υγεία» θα παραμένει μια θεωρία, και τα απογευματινά ιατρεία ένας πολύ ακριβός ιδιωτικός φόρος, για την υγεία των Ελλήνων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ