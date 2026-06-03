«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τους γονείς – Voucher έως 500 ευρώ τον μήνα

Δ. Μιχαηλίδου: Από σήμερα οι γονείς μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να αναζητούν το πρόσωπο που θα φροντίσει το παιδί τους.

Άνοιξε σήμερα για τους γονείς η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Όπως σημείωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες άνοιξε περίπου πριν από έναν μήνα και τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα απαντά σε μία πραγματική ανάγκη των οικογενειών: Οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανέρχονται σε περίπου 1.500, ενώ 650 αιτήσεις ήδη είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες, καθώς έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών τους.

Voucher έως 500 ευρώ τον μήνα

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.

Για να χαρακτηριστεί ένας γονέας ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού. Επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

«Από σήμερα οι γονείς μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα των “Νταντάδων της Γειτονιάς” και να αναζητούν το πρόσωπο που θα φροντίσει το παιδί τους. Είναι μια πολιτική που σχεδιάστηκε πάνω σε μια πραγματική ανάγκη: Να μπορεί ένας γονιός να εργάζεται ή να αναζητά εργασία, γνωρίζοντας ότι το παιδί του έχει ασφαλή φροντίδα από πιστοποιημένο πρόσωπο, κοντά στο σπίτι και στις ανάγκες της οικογένειας. Υπολογίζουμε ότι το πρόγραμμα θα καλύπτει περίπου 4.500 έως 5.000 παιδιά τον χρόνο», τόνισε η υπουργός.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ