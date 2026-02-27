Αναζήτηση
Με νεφώσεις και βοριάδες το Σάββατο στην Κρήτη – Πώς ο αντικυκλώνας φέρνει πρόωρη Άνοιξη από τη νέα βδομάδα

Αλλαγή σκηνικού φέρνει η έλευση του Μαρτίου, καθώς από την Κυριακή αναμένεται η σταδιακή επικράτηση αντικυκλώνα που θα χαρίσει πιο ήπιες και ηλιόλουστες ημέρες. Ωστόσο, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικά ασθενή φαινόμενα, τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στην Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ στις δυτικές Κυκλάδες και στη νότια Κρήτη θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας την αίσθηση της ψύχρας κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα νησιά του Ιονίου, στα ηπειρωτικά – με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη – καθώς και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα νοτιοδυτικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά στο Ιόνιο και σε ηπειρωτικές περιοχές τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αγγίζοντας στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός αναμένεται κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Από την Κυριακή, όμως, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA Γιώργο Τσατραφύλλια, η εγκατάσταση αντικυκλώνα πάνω από τη χώρα δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας στην ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρει, το σύστημα υψηλών πιέσεων – το λεγόμενο «ατμοσφαιρικό βουνό» – προκαλεί καθοδικές κινήσεις αέρα, οι οποίες θερμαίνονται και ξηραίνονται, περιορίζοντας τη δημιουργία νεφώσεων και βροχοπτώσεων.

Σε σχετική ανάρτησή του επισημαίνει ότι, παρότι το Σαββατοκύριακο θα συνοδευτεί από ψύχρα, συννεφιά και διάσπαρτες ψιχάλες, η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου θα φέρει περισσότερο ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας. Το βοριαδάκι θα διατηρήσει καθαρή την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε Άνοιξη παρά σε αρχές Μαρτίου, ευνοώντας τις υπαίθριες δραστηριότητες σε όλη τη χώρα.

