Νέο τουριστικό αφήγημα για την Κρήτη: Περισσότερες πτήσεις, 300 ξενοδοχεία και 170 εμπειρίες εκτός καλοκαιριού!

Η Κρήτη αλλάζει «πρόσωπο» εκτός καλοκαιριού και οι μεγάλοι tour operators προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ώστε να αναδείξουν τον προορισμό και τις περιόδους εκτός τουριστικής αιχμής.
Η TUI ανοίγει τον κύκλο των φετινών απευθείας πτήσεων από τη Βιέννη με προορισμό την Κρήτη στις 28 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου που κερδίζει συνεχώς έδαφος την άνοιξη και το φθινόπωρο. Από το Μάιο και μετά, το νησί θα είναι επίσης προσβάσιμο μέσω εβδομαδιαίων απευθείας πτήσεων από το Γκρατς, το Λιντς, το Σάλτσμπουργκ και το Ίνσμπρουκ.
Το μήνυμα είναι σαφές: η Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος και παραλία τον Ιούλιο. Με ήπιες θερμοκρασίες, ανθισμένα τοπία και λιγότερη πίεση από την υψηλή επισκεψιμότητα τους μήνες αιχμής, η εμπειρία γίνεται πιο «αργή», πιο αυθεντική. Η περίοδος εκτός υψηλής σεζόν αναδεικνύεται σε πεδίο εξερεύνησης – από πεζοπορία και φύση έως πολιτισμό και γαστρονομία.
«Η Κρήτη είναι ένας προορισμός που μαγεύει όλο το χρόνο. Αλλά την άνοιξη και το φθινόπωρο, το νησί αποκαλύπτει την πιο αυθεντική και παρθένα πλευρά του», δήλωσε η Πόπη Μουδατσάκη, ξεναγός της TUI στην Κρήτη. «Την άνοιξη, το νησί ξυπνάει με νέα ζωή και ανθίζει με κάθε δυνατό χρώμα. Οι ήπιες θερμοκρασίες είναι ιδανικές για πεζοπορία και εξερεύνηση της φύσης. Ταυτόχρονα, η άνοιξη και το φθινόπωρο προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον καθημερινό τρόπο ζωής των ντόπιων με ηρεμία και γαλήνη. Ειδικά κατά τη διάρκεια της εκτός περιόδου εκτός υψηλής σεζόν, η Κρήτη προσφέρει έντονες, αισθητηριακές εμπειρίες γεμάτες αξιοθέατα, εντυπώσεις και γνήσια φιλοξενία».
300 ξενοδοχεία και 170 εκδρομές και εμπειρίες στην Κρήτη
Στο ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο της TUI, περίπου 300 μονάδες στην Κρήτη καλύπτουν όλο το φάσμα ζήτησης: οικογενειακά resorts, adults-only επιλογές και οικονομικά διαμερίσματα. Οι τιμές εκκίνησης για μία εβδομάδα διαμορφώνονται από 469 ευρώ κατ’ άτομο (π.χ. διαμονή με πρωινό κοντά στο Ρέθυμνο με πτήση από Βιέννη στις αρχές Απριλίου), ενώ πακέτα με ημιδιατροφή ξεκινούν από 569 ευρώ για αναχωρήσεις Μαΐου.
Παράλληλα, η TUI «ποντάρει» στις δραστηριότητες. Μέσω της TUI Musement, προσφέρονται πάνω από 170 εκδρομές και εμπειρίες, με έμφαση σε αυθεντικές διαδρομές και θεματικά concepts. Από 4×4 περιπέτειες με γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου έως ιστιοπλοϊκές αποδράσεις και κρουαζιέρες με catamaran, οι επιλογές σχεδιάζονται για ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια κλασική παραμονή σε resort.
Η στροφή προς την σεζόν “shoulder” δεν είναι τυχαία. Οι ταξιδιώτες με ευέλικτες ημερομηνίες επιλέγουν πλέον συνειδητά περιόδους με χαμηλότερη πληρότητα και πιο «ανθρώπινους» ρυθμούς. Για την Κρήτη, αυτό μεταφράζεται σε επιμήκυνση σεζόν, καλύτερη διασπορά επισκεπτών και ενίσχυση τοπικών οικονομιών πέρα από τους μήνες αιχμής.
Στην εικόνα που διαμορφώνεται, η Κρήτη προβάλλεται ως προορισμός τεσσάρων εποχών, όπου η απόλαυση συναντά την επιβράδυνση – και η ταξιδιωτική βιομηχανία ακολουθεί με περισσότερες πτήσεις, ευέλικτα πακέτα και εμπειρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.