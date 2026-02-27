Αναζήτηση
Κλείνουν τα καταστήματα στο Ηράκλειο για τα Τέμπη – Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε ενεργή συμμετοχή στην κινητοποίηση για την τραγωδία των Τεμπών καλεί τα μέλη του το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, προτείνοντας το κλείσιμο των καταστημάτων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 15:00.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην έμπρακτη στήριξη του αιτήματος για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος θέτει ως βασικά αιτήματα:

  • Τη διασφάλιση της λειτουργίας του κράτους δικαίου και την απονομή Δικαιοσύνης.

  • Την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές.

  • Η διοίκηση του Συλλόγου καλεί τους επαγγελματίες της πόλης να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, συμμετέχοντας στη συμβολική διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά το τρίωρο της κινητοποίησης.

ΠΚ team
ΠΚ team
