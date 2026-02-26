Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Κρήτη και το 2026

Στα επίπεδα της περσινής χρονιάς εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί ο τουρισμός στην Κρήτη το 2026, εφόσον δεν υπάρξουν γεωπολιτικές αναταράξεις ή προβλήματα στις αερομεταφορές. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος των Τουριστικών Γραφείων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, μιλώντας στο Tornos News.
Όπως σημείωσε, «εάν όλα πάνε καλά, δεν γίνει τίποτα στη Μέση Ανατολή, δεν κλείσουν αεροδρόμια και δεν υπάρξουν ακρότητες, η Κρήτη θα πάει όπως και πέρυσι, δηλαδή πολύ καλά», υπογραμμίζοντας την άμεση εξάρτηση του τουρισμού από τη διεθνή σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των πτήσεων.
Η τοποθέτηση αποτυπώνει τον ρεαλισμό της αγοράς, καθώς ο εισερχόμενος τουρισμός παραμένει ευάλωτος σε εξωγενείς παράγοντες, από περιφερειακές εντάσεις έως επιχειρησιακές δυσλειτουργίες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Παράλληλα, η ζήτηση για την Κρήτη παραμένει σταθερή, με τους tour operators να διατηρούν υψηλά προγράμματα πτήσεων και τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές να εμφανίζουν ανθεκτικότητα.
Ισχυρή επίδοση το 2025
Τα στοιχεία του INSETE για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρωταγωνιστική θέση της Κρήτης στον ελληνικό τουρισμό. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 6.312.450, καταγράφοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024.
Το αεροδρόμιο Ηρακλείου αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου με 4.039.249 διεθνείς αφίξεις (+6,1%), ενώ τα Χανιά κατέγραψαν 1.574.043 αφίξεις (+3,3%). Περίπου επτά στις δέκα διεθνείς αφίξεις πραγματοποιούνται μέσω Ηρακλείου, με τα Χανιά να διατηρούν μερίδιο κοντά στο 28%.
Παρά το αδύναμο ξεκίνημα του πρώτου τριμήνου, η εικόνα αντιστράφηκε από την άνοιξη, με τον Απρίλιο (+16,6%) και τον Μάιο (+2,9%) να σηματοδοτούν νωρίτερο και ισχυρό άνοιγμα της σεζόν. Οι θερινοί μήνες συγκέντρωσαν πάνω από το 55% των συνολικών αφίξεων, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία του φθινοπώρου, με τον Οκτώβριο να καταγράφει αύξηση 10,5% και τον Νοέμβριο 39,8%.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κρήτη διευρύνει σταθερά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με την άνοιξη και το φθινόπωρο να αποκτούν ολοένα και πιο ουσιαστικό ρόλο. Το 2026 ξεκινά με σταθερή βάση και συγκρατημένη αισιοδοξία, με το μεγάλο στοίχημα να παραμένει η ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις και η περαιτέρω επιμήκυνση της σεζόν.
