Στ. Αρναουτάκης: Στις 28 και 29 Μαΐου στην Κρήτη αντιπροσωπεία της UNESCO για τα Μινωικά Ανάκτορα. Αποτελούν πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο για το νησί.

Την πραγματοποίηση δύο σημαντικών εκδηλώσεων στην Κρήτη, στις 28 και 29 Μαΐου, με τη συμμετοχή επίσημης αντιπροσωπείας της UNESCO, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων θα αποτελέσει η ιστορική ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η έλευση των εκπροσώπων της UNESCO στο νησί επισφραγίζει την παγκόσμια εμβέλεια και την τεράστια αρχαιολογική βαρύτητα του Μινωικού πολιτισμού.

Χαιρετίζοντας την Ημερίδα των Ξεναγών της Κρήτης για την ένταξη των Μινωικών ανακτόρων στην UNESCO, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε τη σημασία των εκδηλώσεων αυτών, τονίζοντας ότι η παρουσία της διεθνούς αντιπροσωπείας αναδεικνύει την ευθύνη, αλλά και τη σπουδαία επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO.

Οι διήμερες εκδηλώσεις του Μαΐου αναμένεται να αποτελέσουν κορυφαίο γεγονός, προβάλλοντας περαιτέρω την εξέχουσα οικουμενική αξία των μνημείων.

«Πολύτιμος αναπτυξιακός πόρος για την Κρήτη»

Στον χαιρετισμό του, ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε ότι για την Περιφέρεια Κρήτης, «η αναγνώριση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας του Μινωϊκού πολιτισμού αναδεικνύει το γεγονός ότι το νησί δεν είναι μόνο ένας τόπος με βαριά ιστορική μνήμη. Αποτελεί παράλληλα τη ρίζα της ευρωπαϊκής σκέψης και αισθητική»ς.

Απευθυνόμενος στους επαγγελματίες του κλάδου, σημείωσε τον καθοριστικό τους ρόλο, λέγοντας πως «οι ξεναγοί της Κρήτης γίνονται σε καθημερινή βάση δρομείς μιας πολιτιστικής λαμπαδηδρομίας». Παρουσιάζουν σε εκατομμύρια ξένων επισκεπτών τον αστείρευτο πλούτο που για αιώνες ήταν κρυμμένος στην κρητική γη.

«Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να θεωρεί όλες τις περιοχές UNESCO του νησιού ως έναν πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο και έναν πυλώνα για την ανάδειξη της Κρήτης», όπως τόνισε.

Η Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Ελένη Σαμαριτάκη χαρακτήρισε την ένταξη των μνημείων ως ένα σημαντικό και ορόσημο γεγονός για την Κρήτη.

Η ημερίδα, η οποία συνδιοργανώθηκε με την ΙΛΑΕΚ, έχει ως στόχο να επιτευχθεί η διάκριση που αξίζει ο μινωικός πολιτισμός. Η εκδήλωση αφιερώθηκε στους σκαπανείς ξεναγούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο πεδίο, τιμώντας ιδιαίτερα όσους έχουν φύγει από τη ζωή.

Η Πρόεδρος της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) και Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μαρία Βλαζάκη, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι, μετά τη σχετική εγγραφή στην UNESCO, θα διευκολυνθεί η διαδικασία ώστε να ενταχθούν στο μέλλον εύκολα και άλλα σπουδαία ανάκτορα της Κρήτης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη, εκπρόσωποι φορέων, αρχαιολόγοι και ξεναγοί της Κρήτης.