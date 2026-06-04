Ξεκίνησε σήμερα η εθελοντική στράτευση γυναικών: Παρουσιάστηκαν στη Λαμία

Στη Λαμία παρουσιάστηκαν συνολικά 72 εθελόντριες ηλικίας έως 26 ετών – Το παρών έδωσε και ο αρχηγός ΓΕΣ, Στρατηγός Γεώργιος Κωστίδης.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τον ελληνικό στρατό, καθώς αρκετές νεαρές γυναίκες επέλεξαν εθελοντικά να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) Λαμίας, συνολικά 72 γυναίκες εθελόντριες.

Λίγο πριν περάσουν την πύλη του ΚΕΥΠ, κάποιες εξ αυτών μίλησαν στο Star Κεντρικής Ελλάδας για τους λόγους που τις οδήγησαν να καταταγούν στον στρατό, για το πώς αισθάνονται μία τέτοια ημέρα, αλλά και για τους στόχους τους.

Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής, όπως δήλωσαν στο LamiaReport.gr.

Από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως.

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με την ίδια πηγή το «παρών» θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΗΓΗ: http://newsbomb.gr