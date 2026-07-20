Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανοικτοί λόγω καύσωνα από την Τρίτη 21/7 έως και την Τετάρτη 22/7 oι κλιματιζόμενοι χώροι του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά τη διάρκεια του καύσωνα και με στόχο την προστασία των αστέγων και των λοιπών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από τις υψηλές θερμοκρασίες, ο κλιματιζόμενος χώρος του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου (Γιαμπουδάκη 5, Άγιος Νικόλαος,

τηλ. 28410 83106) και ο κλιματιζόμενος χώρος του ΚΑΠΗ Νεάπολης (Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 1, Νεάπολη, τηλ. 28410 32245) θα παραμείνουν ανοιχτοί από την Τρίτη 21/07 έως και την Τετάρτη 22/07/2026, κατά τις ώρες 08:00–20:00.

Συστήνεται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, η ένδυση με ανοιχτόχρωμα ρούχα, η χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου, καθώς και η λήψη άφθονων υγρών.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι μπορούν να κάνουν χρήση της Γραμμής Ανοικτής Επικοινωνίας «Μαζί με το δημότη» στο 15 454 από 09:00 έως 15:00 (τις υπόλοιπες ώρες λειτουργεί αυτόματος τηλεφωνητής) ή εναλλακτικά στο 28413 – 40100 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) προκειμένου να ενημερώσουν το Δήμο Αγίου Νικολάου για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τον καύσωνα.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στερεός Ατσαλάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑ

 Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.

 Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

 Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.

 Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

 Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.

 Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά.

 Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

 Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα.

 Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μαζικά μέσα μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε βρέφη και παιδιά

 Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.

 Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θάλασσα και να φορούν πάντα καπέλο.

 Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρο.

 Για τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να πίνουν πολλά υγρά (νερό και χυμούς φρούτων) και να τρώνε περισσότερα λαχανικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Aν έχετε ηλικιωμένους

 Μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (παραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών.

 Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά κλειστό τις ζεστές ώρες της ημέρας.

 Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας σας από το σπίτι. Διαφορετικά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα