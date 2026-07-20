Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανοικτοί λόγω καύσωνα από την Τρίτη 21/7 έως και την Τετάρτη 22/7 oι κλιματιζόμενοι χώροι του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά τη διάρκεια του καύσωνα και με στόχο την προστασία των αστέγων και των λοιπών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από τις υψηλές θερμοκρασίες, ο κλιματιζόμενος χώρος του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου (Γιαμπουδάκη 5, Άγιος Νικόλαος,
τηλ. 28410 83106) και ο κλιματιζόμενος χώρος του ΚΑΠΗ Νεάπολης (Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 1, Νεάπολη, τηλ. 28410 32245) θα παραμείνουν ανοιχτοί από την Τρίτη 21/07 έως και την Τετάρτη 22/07/2026, κατά τις ώρες 08:00–20:00.
Συστήνεται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, η ένδυση με ανοιχτόχρωμα ρούχα, η χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου, καθώς και η λήψη άφθονων υγρών.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι μπορούν να κάνουν χρήση της Γραμμής Ανοικτής Επικοινωνίας «Μαζί με το δημότη» στο 15 454 από 09:00 έως 15:00 (τις υπόλοιπες ώρες λειτουργεί αυτόματος τηλεφωνητής) ή εναλλακτικά στο 28413 – 40100 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) προκειμένου να ενημερώσουν το Δήμο Αγίου Νικολάου για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τον καύσωνα.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Στερεός Ατσαλάκης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑ
Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.
Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.
Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.
Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.
Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά.
Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.
Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα.
Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μαζικά μέσα μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Aν έχετε βρέφη και παιδιά
Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.
Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θάλασσα και να φορούν πάντα καπέλο.
Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρο.
Για τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να πίνουν πολλά υγρά (νερό και χυμούς φρούτων) και να τρώνε περισσότερα λαχανικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.
Aν έχετε ηλικιωμένους
Μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (παραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών.
Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά κλειστό τις ζεστές ώρες της ημέρας.
Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας σας από το σπίτι. Διαφορετικά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα