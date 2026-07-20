“Αποσπερίδες’ σε χωριά και Οικισμούς Δήμου Ρεθύμνης από το Τμήμα Πολιτισμού του.

Με ποιοτικές εκδηλώσεις πολιτισμού που συνομιλούν με την παράδοση και διεγείρουν αναμνήσεις ανέφελων εποχών, ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Πολιτισμού του, προσφέρουν στους κατοίκους κι επισκέπτες των Οικισμών τη δυνατότητα να μοιραστούν ‘παραμυθένιες’ καλοκαιρινές βραδιές!

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. Ρεθύμνης κ. Μάνος Φ. Τσάκωνας:

«Πριν από δεκαετίες, τα καλοκαίρια, οι άνθρωποι μαζεύονταν τις πρώτες βραδινές ώρες στις γειτονιές, έξω από τα σπίτια τους για να διηγηθούν παλιές ιστορίες. Αυτές ήταν οι «αποσπερίδες». Ακριβώς αυτό το γεγονός, ξεφυλλίζοντας την παράδοση και προσαρμοσμένο φυσικά στην εποχή μας, προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα χωριά μας.

Πρόκειται για εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο – μέσα από αφήγηση, θέατρο σκιών – να μεταφέρουμε στα παιδιά και τους νέους ιστορίες, μύθους και παραδόσεις του δικού τους τόπου.

Καλλιτέχνες της πόλης μας σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους έρχονται να αναβιώσουν τις «αποσπερίδες», δημιουργώντας έναν νέο θεσμό αποκλειστικά για τα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου μας.

Έναν θεσμό που στηρίζει τις παραδόσεις και την ιστορία του κάθε τόπου ξεχωριστά και μας δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τα χωριά μας μέσα από τον Πολιτισμό».

Οι «Αποσπερίδες» θα πραγματοποιηθούν σε χωριά και Οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης κατά το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος, σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

1. Αφηγήσεις με ζωντανή μουσική, εργαστήρια και διαδραστικά παιγνίδια

Συμμετέχουν: Αμάντα Γεραρχάκη, Μιχάλης Βόλακας, Ειρήνη Πλαΐτη.

Ώρα έναρξης 19:30

Τετάρτη 22 Ιουλίου: Σωματάς

Τετάρτη 29 Ιουλίου: Κυριάννα

Πέμπτη 30 Ιουλίου: Ελεύθερνα

Τρίτη 4 Αυγούστου: Λούτρα

Τετάρτη 5 Αυγούστου: Αρχοντική

2. Παραστάσεις από το Θέατρο Σκιών Κρήτης

Με τους Άθω Δανέλλη & Τηλέμαχο Αθανασιάδη

Ώρα έναρξης: 21:00

Τρίτη 4 Αυγούστου: Πηγή

Τετάρτη 5 Αυγούστου: Κάτω Πόρος

Τρίτη 11 Αυγούστου: Όρος

Τετάρτη 12 Αυγούστου: Καλονύχτης

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους και όλες! Καλώς να ορίστε!