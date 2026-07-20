ΚΡΗΤΗ

Σύσταση-εκλογή μελών επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η σύσταση-εκλογή μελών της επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 έως 31/12/2028) πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξελέγησαν τακτικά μέλη οι:

1. Αλεξάκης Γιώργος 19 ψήφους
2. Ιερωνυμάκης Πρίαμος 18 »
3. Μαράκη-Μπελαδάκη Ελένη 15 »
4. Τσουδερός Βαγγέλης 15 »
5. Σκουλάς Νίκος 13 »
6. Βάρδα Μαρία 06 »
7. Βρύσαλης Δημήτρης 05 »
8. Χαιρετάκης Μιχάλης 05 »

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής) 13 ψήφους
2. Παπαβασιλείου Νεκτάριος 13 »
3. Μανούσακας Γιάννης (Βλαντάς) 12 »
4. Φραγκάκης Μανόλης 12 »΄
5. Καρτσάκης Γιώργος 11 »
6. Μαρινάκης Αλέξανδρος 03 »
7. Δανέλλης Σπύρος 01 »
8. Σμπώκος Βασίλης 01 »

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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