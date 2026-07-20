Σύσταση-εκλογή μελών επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης

Η σύσταση-εκλογή μελών της επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 έως 31/12/2028) πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξελέγησαν τακτικά μέλη οι:

1. Αλεξάκης Γιώργος 19 ψήφους

2. Ιερωνυμάκης Πρίαμος 18 »

3. Μαράκη-Μπελαδάκη Ελένη 15 »

4. Τσουδερός Βαγγέλης 15 »

5. Σκουλάς Νίκος 13 »

6. Βάρδα Μαρία 06 »

7. Βρύσαλης Δημήτρης 05 »

8. Χαιρετάκης Μιχάλης 05 »

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής) 13 ψήφους

2. Παπαβασιλείου Νεκτάριος 13 »

3. Μανούσακας Γιάννης (Βλαντάς) 12 »

4. Φραγκάκης Μανόλης 12 »΄

5. Καρτσάκης Γιώργος 11 »

6. Μαρινάκης Αλέξανδρος 03 »

7. Δανέλλης Σπύρος 01 »

8. Σμπώκος Βασίλης 01 »