Κυρανάκης για γραμματέας ΝΔ με πρόταση Μητσοτάκη – Την Τετάρτη (10/6) η εκλογή

Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η επικύρωση της ανάδειξης του νέου γραμματέα θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, όταν θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νεοεκλεγείσα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Σε εκείνη τη συνεδρίαση δεν θα υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη και η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανακη στο τιμόνι του κόμματος αναμένεται να γίνει διά βοής.