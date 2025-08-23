ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για Γιώργο Αγοραστάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με βαθιά θλίψη, όπως όλα τα Χανιά, πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη, ενός ξεχωριστού ανθρώπου της Αυτοδιοίκησης και του Πολιτισμού. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ξεχωριστή προσφορά στην τοπική κοινωνία, ο οποίος διακρίθηκε για την αφοσίωση με την οποία υπηρέτησε τα κοινά αλλά και τα γράμματα και τις τέχνες από όποια θέση και αν βρέθηκε.

Ιδιαίτερα ως πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων του Μίκη Θεοδωράκη συνέβαλε όσο λίγοι στην ανάδειξη και διατήρηση στη μνήμη του πολιτιστικού – και όχι μόνο – έργου του οικουμενικού μας συνθέτη, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που έγιναν θεσμοί πολιτισμού για τα Χανιά.

Παράλληλα η διαδρομή του στην Αυτοδιοίκηση χαρακτηρίστηκε από το ήθος και την προσφορά, με σταθερή πάντοτε την πολιτική και κοινωνική του αναφορά τις οποίες ποτέ δεν εγκατέλειψε.
Εκφράζω τα ειλικρινή σου συλλυπητήρια στους οικείους του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με αφορμή την απώλεια του...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη,...

0
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με αφορμή την απώλεια του...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη,...

0
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή οι δύο εγκαυματίες από το Ηράκλειο της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και της Τομεακής Επιτροπής Χανίων του ΚΚΕ για τον θάνατο του συναγωνιστή Γιώργου Αγοραστάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση...

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με αφορμή την απώλεια του...

Συνελήφθη ο γυναικοκτόνος στο Βόλο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μεσημέρι του Σαββάτου κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλάβουν...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργου Αγοραστάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST