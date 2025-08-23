Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για Γιώργο Αγοραστάκη

Με βαθιά θλίψη, όπως όλα τα Χανιά, πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη, ενός ξεχωριστού ανθρώπου της Αυτοδιοίκησης και του Πολιτισμού. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ξεχωριστή προσφορά στην τοπική κοινωνία, ο οποίος διακρίθηκε για την αφοσίωση με την οποία υπηρέτησε τα κοινά αλλά και τα γράμματα και τις τέχνες από όποια θέση και αν βρέθηκε.

Ιδιαίτερα ως πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων του Μίκη Θεοδωράκη συνέβαλε όσο λίγοι στην ανάδειξη και διατήρηση στη μνήμη του πολιτιστικού – και όχι μόνο – έργου του οικουμενικού μας συνθέτη, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που έγιναν θεσμοί πολιτισμού για τα Χανιά.

Παράλληλα η διαδρομή του στην Αυτοδιοίκηση χαρακτηρίστηκε από το ήθος και την προσφορά, με σταθερή πάντοτε την πολιτική και κοινωνική του αναφορά τις οποίες ποτέ δεν εγκατέλειψε.

Εκφράζω τα ειλικρινή σου συλλυπητήρια στους οικείους του.