Χανιά:Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και της Τομεακής Επιτροπής Χανίων του ΚΚΕ για τον θάνατο του συναγωνιστή Γιώργου Αγοραστάκη

Η Επιτροπή Περιοχής Κρήτης και η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον συναγωνιστή Γιώργο Αγοραστάκη που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, έπειτα από γενναία μάχη που έδινε όλο το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης από μικρή ηλικία συμμετείχε ενεργά στους λαϊκούς αγώνες του τόπου μας, ενώ υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ μέχρι το 1990, από το οποίο αποχώρησε ακολουθώντας την ομάδα των στελεχών που παρέμειναν στον Συνασπισμό. Διετέλεσε αντινομάρχης Χανίων για δύο τετραετίες (1999-2006), καθώς και δημοτικός σύμβουλος Πλατανιά. Από το 2005 μέχρι και το θάνατό του υπήρξε πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Όλα τα τελευταία χρόνια συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ, με ιδιαίτερη συμβολή στον τομέα του Πολιτισμού, τη διάδοση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, του οποίου υπήρξε στενός φίλος, συνεργάτης και εντολοδόχος. Επιπλέον συμμετείχε ενεργά στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στην παρουσία των αμερικανονατοϊκών βάσεων στα Χανιά. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και την επιμέλεια του συλλογικού έργου: «Μίκης Θεοδωράκης. Ο άνθρωπος, ο δημιουργός, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο Κρητικός και ο Οικουμενικός».

Η ΕΠ Κρήτης και η ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Αγοραστάκη. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 12.00 στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου & Ελένης στη Νέα Χώρα.