Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργου Αγοραστάκη

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, αναφορικά με την απώλεια του Προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργου Αγοραστάκη, επισημαίνει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Αγοραστάκη, μια προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, στον πολιτισμό και στη δημόσια ζωή.

Υπηρέτησε με συνέπεια, εντιμότητα και αφοσίωση τον τόπο του, είτε μέσα από την πορεία του στην αυτοδιοίκηση, ως Αντινομάρχης και στέλεχος του ΟΑΔΥΚ, είτε ως Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, όπου στάθηκε σημαιοφόρος της διάδοσης του έργου του μεγάλου μας δημιουργού, παραμένοντας πιστός στις αξίες και στα οράματά του.

Η συγγραφική του δραστηριότητα εμπλούτισε τον τόπο μας με έναν σπάνιο πνευματικό θησαυρό· μια πολυδιάστατη και τεκμηριωμένη αποτύπωση της προσωπικότητας και του έργου του Μίκη Θεοδωράκη. Ως μελετητής, αλλά και ως εκτελεστής της διαθήκης του κορυφαίου δημιουργού, εργάστηκε με αυταπάρνηση μέχρι το τέλος, προκειμένου να υλοποιήσει τις επιταγές του.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης υπήρξε αγωνιστής δημοκράτης με ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα, χωρίς ποτέ να θυσιάσει την αντικειμενικότητα και το ήθος του. Αντίθετα, με το παράδειγμά του, με τον λόγο και το έργο του, τίμησε τα Χανιά και την Κρήτη.

Θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι, κατά τη διάρκεια της δύσκολης μάχης που έδωσε για την υγεία του, υπήρξε για τον Γιώργο μεγάλη παρηγοριά και ανακούφιση το γεγονός ότι οι στόχοι που ο ίδιος οραματίστηκε για τη διατήρηση και την ανάδειξη της κληρονομιάς του Μίκη Θεοδωράκη προχωρούν σήμερα προς υλοποίηση από τον Δήμο Χανίων, αποτελώντας την πιο ουσιαστική παρακαταθήκη του.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους, στον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και σε όλους τους συνεργάτες του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και το έργο του θα συνεχίσει να εμπνέει».