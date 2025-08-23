Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη, Προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, εξέδωσε το ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη, Προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην τοπική κοινωνία, στον πολιτισμό και στην πνευματική ζωή της Κρήτης.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος τον τόπο του, μέσα από την πορεία του στην αυτοδιοίκηση ως Αντινομάρχης και στέλεχος του ΟΑΔΥΚ, αλλά και μέσα από την πολιτιστική του δράση ως Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, προωθώντας το έργο και τις αξίες του μεγάλου μας δημιουργού.

Η συγγραφική και μελετητική του δραστηριότητα, καθώς και η αφοσίωσή του στην υλοποίηση της διαθήκης του Μίκη Θεοδωράκη, αποτελούν ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη για την Κρήτη και τη χώρα μας. Ο Γιώργος Αγοραστάκης ξεχώριζε για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τη συνέπεια με την οποία υπηρέτησε τις δημοκρατικές αξίες του και την κοινωνία.

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αποχαιρετά τον Γιώργο Αγοραστάκη με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, δεσμευόμενο να συνεχίσει το έργο του και να εργαστεί για την υλοποίηση των στόχων που οραματίστηκε για τη διατήρηση και ανάδειξη της κληρονομιάς του Μίκη Θεοδωράκη.

Θερμά συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, στους φίλους του και στον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη. Η μνήμη και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Αγοραστάκη να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτοντας στέφανο στη μνήμη του.

Να αποσταλεί συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένεια και στον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο».