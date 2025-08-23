ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:“Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας του Γιώργου Αγοραστάκη, έκανε την παρακάτω δήλωση:
“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη, ενός ανθρώπου που με την παρουσία και το έργο του άφησε το αποτύπωμα του στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη αυτοδιοικητική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης υπήρξε για δεκαετίες δραστήριο στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ήθος, συνέπεια και ανιδιοτελή προσφορά. Υπηρέτησε με αφοσίωση τα κοινά και ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστούμε δημιουργικά κι εποικοδομητικά για κοινούς στόχους.

Παράλληλα, ως πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ανέδειξε και τίμησε το έργο του μεγάλου μας δημιουργού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολιτιστική ζωή της Κρήτης. Η πολύπλευρη προσωπικότητά του αποτυπώθηκε και στο πλούσιο συγγραφικό του έργο, μέσα από το οποίο κατέθεσε γνώσεις, σκέψεις και εμπειρίες ζωής, αφήνοντας μια παρακαταθήκη πνευματική και πολιτιστική.

Εκ μέρους του Δήμου Πλατανιά και προσωπικά, εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του…”

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη
Ηρακλειώτισσα χαρίζει ζωή – Η γενναία απόφαση της οικογένειας για δωρεά οργάνων
