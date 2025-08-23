Ηρακλειώτισσα χαρίζει ζωή – Η γενναία απόφαση της οικογένειας για δωρεά οργάνων

Η Αικατερίνη Κουλάτσογλου υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία πριν από εννιά μέρες και η κατάσταση της κρίθηκε μή αναστρέψιμη.
Zωή με το θάνατο της θα χαρίσει μια Ηρακλειώτισα που υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία πριν από εννιά μέρες.
Η 75χρονη Αικατερίνη Κουλάτσογλου, μητέρα του συνεργάτη του patris.gr, νοσηλεύτηκε στο ΠΑΓΝΗ δίνοντας τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή έχοντας στο πλάι της την οικογένεια της, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Δυστυχώς οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι πλέον η κατάσταση είναι μή αναστρέψιμη. Οι άνθρωποι βιώνοντας αφόρητο πόνο και δείχνοντας γενναιότητα ψυχής, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της μητέρας τους σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.
Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί απόψε το βράδυ με τη συμμετοχή ομάδων γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.
