Ρέθυμνο: Παράδοση και γαστρονομία συναντιούνται στην 3η Γιορτή Τοποδιατροφής και Κυκλικής Οικονομίας

Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου στην Αγυιά Μυλοποτάμου.
Η 3η Γιορτή Τοποδιατροφής και Κυκλικής Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί στην Αγυιά Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 27 Αυγούστου (7μμ), στο πλαίσιο του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου.
Η γιορτή γίνεται από τον Δήμο Μυλοποτάμου σε συνδιοργάνωση με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή εταιρεία ΠΛΟΗΓΟΣ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και θα φιλοξενηθεί στην Αγυιά, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς «Ο Διοματάς».
Η εκδήλωση σύμφωνα με την δημοτική αρχή, έχει εξελιχθεί σε θεσμό που συνδυάζει τη μαγειρική τέχνη με την παράδοση και τη βιωσιμότητα, προβάλλοντας τις γεύσεις και τις τεχνικές της κρητικής γαστρονομίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα της τοπικής διατροφής. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης η γιορτή θα ξεκινήσει στις 19:00 με Καντάδα, από τον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας έως την πλατεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, με τους καλλιτέχνες πλαισιωμένους από τον Λαογραφικό Όμιλο «Χοροκρήτες». Στις 20:30 θα γίνουν οι Επίσημοι Χαιρετισμοί και στις 21:00 η Παρουσίαση Παραδοσιακών Συνταγών όπου πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς από χωριά του Μυλοποτάμου και άλλες περιοχές θα παρουσιάσουν αυθεντικές συνταγές και τοπικά εδέσματα.
Συμμετέχουν τα χωριά του Μυλοποτάμου: “Αγγελιανά, ‘Αγιος Μάμας, Αγρίδια, Αγυιά, Αξός, Απλαδιανά, Αχλαδέ, Γαράζο, Δαφνέδες, Εξαντής, Επισκοπή Δήμου Χερσονήσου, Θεοδώρα, ΚΑΠΗ Δήμου Μυλοποτάμου, Κεραμωτά, Κρυονέρι, Λιβάδια, Μελιδόνι, Μουρτζανά, Πάνορμο, Πέραμα, Ρουμελή, Σκεπαστή”.
Η 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, μια ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τον πλούτο της κρητικής κουζίνας και τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας, ενδυναμώνοντας την πολιτιστική και διατροφική ταυτότητα του Μυλοποτάμου.
