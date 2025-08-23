Ισχυροί άνεμοι την Κυριακή στο Ηράκλειο – Η προειδοποίηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο

Θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ, αύριο Κυριακή (24/8), θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 Μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά τμήματα τοπικά έως 7 Μποφόρ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας, πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.
* Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.
* Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες, καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.
Τέλος το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ