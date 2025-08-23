ΚΡΗΤΗ

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Κρήτη σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή, 24 Αυγούστου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου και Χανίων, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.

Στο Ηράκλειο

Από 5:30 π.μ. έως 7:30 π.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, Στο Λ. Χερσονήσου, στις περιοχές, ξενοδοχείων Belvedere, θαλασσινό αστέρι, Eri beach, Silva mariis, Γλάρος, Νόρα, κέντρων Ροδάνθη και Ακρόπολη, συγκροτήματος Κασαβέτη, κέντρο Star water park, Δημοτικού σχολείου, εκκλησιών Ευαγγελισμού και Αγ. Παρασκευής. Στην κεντρική, παραλιακή οδό και οδό προς Κρέτα Μάρις, στην περιοχή του camping Δανδαρή καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω περιοχών.

Από 7:00 π.μ. έως 8:00 π.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, στην Σταλίδα, στις περιοχές της επιχείρησης Everest και του ξενοδοχείου Katrin

Από 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στον κόμβο Γιόφυρου, στην οδό Μενελάου Παρλαμά στις περιοχές των επιχειρήσεων Car point, Memento Greece, των επιχ. στατιωτικών ειδών Αρβυλάδικο, cafe Bristol, Sofos A.E., Κουγιουμουτζάκη, τζάκια Ανδριάνη, Τερζάκη, φρουταγορά 4 Εποχές, Κρητικός, ΟΠΑΠ, του φαρμακείου δίπλα στην Τεχνοδομή και στην οδό Ωκεανού.

Από 8:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στη λεωφ. Ικάρου στις περιοχές της ΣΕΑΠ, της επιχείρησης Μετρό ΑΕ, των καυσίμων του ΚΑΗ και των επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων Sixt και Advance.

Από 12:00 μ.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στον Κατσαμπά στην περιοχή έναντι της επιχειρήσεως Ηλεκτροσυνεταιρικής στη Λ. Καζαντζίδη και στη Ν. Αλικαρνασσό, στις περιοχές της εκκλησίας της Παναγίας Καμαριανής, του s.m. Χαλκιαδάκη MEGA, του νεκροταφείου Αλικαρνασσού, του Γυμνασίου, των επιχειρήσεων Praktiker και Lidl, της μάντρας του Δήμου, των εγκαταστάσεων της Νέας Λαχαναγοράς και του σταθμού βιολογικού καθαρισμού της Ν.Λαχαναγοράς, των εγκαταστάσεων της 126 Σ.Μ., του ΟΤΕ Καρτερού, των επιχειρήσεων Πετρεμπορικής και Ανακύκλωσης στον Καρτερό, της εκκλησίας του. Αγ. Ιωάννη στη Φλωρίδα, των ΚΑΑΥ Καρτερού και σε όλες τις επιχειρήσεις των παραπάνω περιοχών.

Στα Χανιά

Από 8:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ. στον Δήμο Χανίων, στην οδό Μίνωος Ησυχάκη, οδός Μεσολογγίου, οδός Β. Ουγκώ και μέρος της οδού Ελ. Βενιζέλου και όλοι οι κάθετοι και παράπλευροι οδοί.

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο...

0
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου καταδικάζει τον βανδαλισμό...

Συναγερμός για απόπειρες εξαπάτησης καταναλωτών μέσω e-mail...

0
Η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης προειδοποιεί για απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης...

Ισχυροί άνεμοι την Κυριακή στο Ηράκλειο – Η προειδοποίηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Συναγερμός για απόπειρες εξαπάτησης καταναλωτών μέσω e-mail – Προειδοποίηση από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης
ΠΚ team
Τραγωδία στους Παξούς: “Είμαι έτοιμη να πεθάνω” – Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου...

Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα (pics)

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου καταδικάζει τον βανδαλισμό...

Συναγερμός για απόπειρες εξαπάτησης καταναλωτών μέσω e-mail – Προειδοποίηση από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης προειδοποιεί για απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης...

Δύο εβδομάδες διορία στον Πούτιν δίνει ξανά ο Τραμπ

ΠΚ team ΠΚ team -
Καμία ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ...

