ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου

Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Κρήτη σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή, 24 Αυγούστου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου και Χανίων, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.
Στο Ηράκλειο
Από 5:30 π.μ. έως 7:30 π.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, Στο Λ. Χερσονήσου, στις περιοχές, ξενοδοχείων Belvedere, θαλασσινό αστέρι, Eri beach, Silva mariis, Γλάρος, Νόρα, κέντρων Ροδάνθη και Ακρόπολη, συγκροτήματος Κασαβέτη, κέντρο Star water park, Δημοτικού σχολείου, εκκλησιών Ευαγγελισμού και Αγ. Παρασκευής. Στην κεντρική, παραλιακή οδό και οδό προς Κρέτα Μάρις, στην περιοχή του camping Δανδαρή καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω περιοχών.
Από 7:00 π.μ. έως 8:00 π.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, στην Σταλίδα, στις περιοχές της επιχείρησης Everest και του ξενοδοχείου Katrin
Από 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στον κόμβο Γιόφυρου, στην οδό Μενελάου Παρλαμά στις περιοχές των επιχειρήσεων Car point, Memento Greece, των επιχ. στατιωτικών ειδών Αρβυλάδικο, cafe Bristol, Sofos A.E., Κουγιουμουτζάκη, τζάκια Ανδριάνη, Τερζάκη, φρουταγορά 4 Εποχές, Κρητικός, ΟΠΑΠ, του φαρμακείου δίπλα στην Τεχνοδομή και στην οδό Ωκεανού.
Από 8:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στη λεωφ. Ικάρου στις περιοχές της ΣΕΑΠ, της επιχείρησης Μετρό ΑΕ, των καυσίμων του ΚΑΗ και των επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων Sixt και Advance.
Από 12:00 μ.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στον Κατσαμπά στην περιοχή έναντι της επιχειρήσεως Ηλεκτροσυνεταιρικής στη Λ. Καζαντζίδη και στη Ν. Αλικαρνασσό, στις περιοχές της εκκλησίας της Παναγίας Καμαριανής, του s.m. Χαλκιαδάκη MEGA, του νεκροταφείου Αλικαρνασσού, του Γυμνασίου, των επιχειρήσεων Praktiker και Lidl, της μάντρας του Δήμου, των εγκαταστάσεων της Νέας Λαχαναγοράς και του σταθμού βιολογικού καθαρισμού της Ν.Λαχαναγοράς, των εγκαταστάσεων της 126 Σ.Μ., του ΟΤΕ Καρτερού, των επιχειρήσεων Πετρεμπορικής και Ανακύκλωσης στον Καρτερό, της εκκλησίας του. Αγ. Ιωάννη στη Φλωρίδα, των ΚΑΑΥ Καρτερού και σε όλες τις επιχειρήσεις των παραπάνω περιοχών.
Στα Χανιά
Από 8:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ. στον Δήμο Χανίων, στην οδό Μίνωος Ησυχάκη, οδός Μεσολογγίου, οδός Β. Ουγκώ και μέρος της οδού Ελ. Βενιζέλου και όλοι οι κάθετοι και παράπλευροι οδοί.
ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ