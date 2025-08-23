ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συναγερμός για απόπειρες εξαπάτησης καταναλωτών μέσω e-mail – Προειδοποίηση από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης προειδοποιεί για απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης μέσω e-mail με ψευδείς υποσχέσεις επιστροφής φόρων. Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν συνδέσμους, να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτα μηνύματα.

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με αυξημένα κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών e-mail που υπόσχονται ανύπαρκτες επιστροφές φόρων. Οι δράστες χρησιμοποιούν τη μέθοδο phishing για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και τραπεζικούς κωδικούς.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τίτλο: Σημαντική προειδοποίηση: «Προσπάθεια εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρούνται αυξημένες προσπάθειες εξαπάτησης ανυποψίαστων καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) τα οποία φέρουν ως θέμα: «φορολογική-στήριξη» και αποστέλλονται από τη διεύθυνση: «p3haisch-posteo.de@shared1.ccsend.com», εφαρμόζοντας τη μέθοδο του “ψαρέματος” (Phishing).

Τα μηνύματα εξαπάτησης που λαμβάνουν οι καταναλωτές, υπόσχονται ανύπαρκτες επιστροφές χρημάτων από εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.

Η κακόβουλη προσπάθεια εξαπάτησης για απόσπαση προσωπικών στοιχείων από μη αξιόπιστη πηγή συμβαίνει μέσω προσωπικών e-mail. Με σκοπό την αθέμιτη απόκτηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως: τα στοιχεία μιας κάρτας πληρωμών, οι κωδικοί εισόδου σε τραπεζικούς λογαριασμούς (κωδικοί e-banking).

Παρουσιάζονται ότι λειτουργούν δήθεν μέσω της κρατικής εφαρμογής: «gov.gr – wallet», ενώ με την ενεργοποίηση του συνδέσμου (link) στο μήνυμά τους, παραπέμπουν στις ηλεκτρονικές σελίδες των τραπεζών.

Τα σημεία που χρήζουν προσοχής για την παραπάνω περίπτωση εξαπάτησης:

Το e-mail του αποστολέα να είναι ασυνήθιστο ή να προσομοιάζει το πραγματικό αλλά διαφοροποιείται από το αυθεντικό,

Πριν πατήσουμε οποιοδήποτε link, ελέγχουμε προσεκτικά που θα μας οδηγήσει,

Συνήθως υπάρχει η αίσθηση του επείγοντος στα παραπλανητικά τους μηνύματα,

Ζητούν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών σας, όπως κωδικούς e-banking, τα στοιχεία των καρτών σας, κωδικούς μιας χρήσης (ΟΤP).

Δεν ξεχνάμε ποτέ και για κανένα λόγο, δεν παρέχουμε σε τρίτους προσωπικά μας στοιχεία, στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών μας και κωδικούς πρόσβασης σε Εθνικές Βάσεις.

Εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές που λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα, να μην πραγματοποιούν καμία συναλλαγή, να μην προχωρούν σε μεταφορές χρημάτων και να μην παρέχουν στοιχεία στον αποστολέα του μηνύματος.

Οι καταναλωτές που εντοπίσουν περιπτώσεις εξαπάτησης μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης.

Τηλ.: 2810240450, 6945237969 και email: info@enkakritis.gr

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο...

0
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου καταδικάζει τον βανδαλισμό...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης...

0
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...

Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο...

0
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου καταδικάζει τον βανδαλισμό...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης...

0
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου
Επόμενο άρθρο
Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα (pics)
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τραγωδία στους Παξούς: “Είμαι έτοιμη να πεθάνω” – Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου...

Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα (pics)

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου καταδικάζει τον βανδαλισμό...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...

Δύο εβδομάδες διορία στον Πούτιν δίνει ξανά ο Τραμπ

ΠΚ team ΠΚ team -
Καμία ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST