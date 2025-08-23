Συναγερμός για απόπειρες εξαπάτησης καταναλωτών μέσω e-mail – Προειδοποίηση από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης

Η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης προειδοποιεί για απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης μέσω e-mail με ψευδείς υποσχέσεις επιστροφής φόρων. Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν συνδέσμους, να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτα μηνύματα.
Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με αυξημένα κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών e-mail που υπόσχονται ανύπαρκτες επιστροφές φόρων. Οι δράστες χρησιμοποιούν τη μέθοδο phishing για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και τραπεζικούς κωδικούς.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τίτλο: Σημαντική προειδοποίηση: «Προσπάθεια εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων»
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρούνται αυξημένες προσπάθειες εξαπάτησης ανυποψίαστων καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) τα οποία φέρουν ως θέμα: «φορολογική-στήριξη» και αποστέλλονται από τη διεύθυνση: «p3haisch-posteo.de@shared1.ccsend.com», εφαρμόζοντας τη μέθοδο του “ψαρέματος” (Phishing).
Τα μηνύματα εξαπάτησης που λαμβάνουν οι καταναλωτές, υπόσχονται ανύπαρκτες επιστροφές χρημάτων από εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.
Η κακόβουλη προσπάθεια εξαπάτησης για απόσπαση προσωπικών στοιχείων από μη αξιόπιστη πηγή συμβαίνει μέσω προσωπικών e-mail. Με σκοπό την αθέμιτη απόκτηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως: τα στοιχεία μιας κάρτας πληρωμών, οι κωδικοί εισόδου σε τραπεζικούς λογαριασμούς (κωδικοί e-banking).
Παρουσιάζονται ότι λειτουργούν δήθεν μέσω της κρατικής εφαρμογής: «gov.gr – wallet», ενώ με την ενεργοποίηση του συνδέσμου (link) στο μήνυμά τους, παραπέμπουν στις ηλεκτρονικές σελίδες των τραπεζών.
Τα σημεία που χρήζουν προσοχής για την παραπάνω περίπτωση εξαπάτησης:
• Το e-mail του αποστολέα να είναι ασυνήθιστο ή να προσομοιάζει το πραγματικό αλλά διαφοροποιείται από το αυθεντικό,
• Πριν πατήσουμε οποιοδήποτε link, ελέγχουμε προσεκτικά που θα μας οδηγήσει,
• Συνήθως υπάρχει η αίσθηση του επείγοντος στα παραπλανητικά τους μηνύματα,
• Ζητούν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών σας, όπως κωδικούς e-banking, τα στοιχεία των καρτών σας, κωδικούς μιας χρήσης (ΟΤP).
Δεν ξεχνάμε ποτέ και για κανένα λόγο, δεν παρέχουμε σε τρίτους προσωπικά μας στοιχεία, στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών μας και κωδικούς πρόσβασης σε Εθνικές Βάσεις.
Εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές που λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα, να μην πραγματοποιούν καμία συναλλαγή, να μην προχωρούν σε μεταφορές χρημάτων και να μην παρέχουν στοιχεία στον αποστολέα του μηνύματος.
Οι καταναλωτές που εντοπίσουν περιπτώσεις εξαπάτησης μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης.
Τηλ.: 2810240450, 6945237969 και email: info@enkakritis.gr
ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ