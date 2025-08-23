Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα (pics)

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου καταδικάζει τον βανδαλισμό στον ξενώνα “Θαλπωρή”.
Τη βαθιά της θλίψη και την έντονη καταδίκη της εκφράζει η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου για το νέο περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον νοσοκομειακό ξενώνα «Θαλπωρή». Οι άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, αφήνοντας πίσω τους μια εικόνα καταστροφής.
Η Μητρόπολη χαρακτηρίζει το συμβάν ως αδικαιολόγητη προσβολή σε έναν χώρο που έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει φροντίδα, στήριξη και προστασία στους ανθρώπους που συνοδεύουν ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Η υπόθεση έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, με την Εκκλησία να απευθύνει έκκληση να σταματήσουν τέτοιου είδους παραβατικές ενέργειες, οι οποίες πλήττουν ένα έργο αφιερωμένο στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την περίθαλψη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για δεύτερο περιστατικό βανδαλισμού στον ίδιο χώρο μέσα σε διάστημα μίας μόλις εβδομάδας, γεγονός που έχει ήδη καταγραφεί από την ΕΛ.ΑΣ.
ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ