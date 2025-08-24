ΟΑΚ:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών στέλεχος του πρώην Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), ενώ υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση ως αντινομάρχης και ως δημοτικός σύμβουλος.

Ο εκλιπών υπήρξε άνθρωπος με προσφορά, ήθος και βαθιά αγάπη για τον τόπο του, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη τόσο στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης όσο και στην κοινωνία συνολικά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:

«Ο Γιώργος Αγοραστάκης υπήρξε συνεργάτης, φίλος αλλά και ένας σπουδαίος άνθρωπος που τίμησε με την πορεία του, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον αναπτυξιακό ρόλο της Κρήτης. Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Εκ μέρους του Ο.Α.Κ. εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».