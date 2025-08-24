Ρέθυμνο:Η Εορτή του Αγίου Αθανασίου του Πατελάρου στη Γενέτειρα του Αξό Μυλοποτάμου

Η ΕΟΡΤΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ

ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ

ΑΞΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

20 και 21 Αυγούστου 2025

Πανηγυρικά εορτάσθηκε, για μία ακόμη χρονιά, η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου Γ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατελάρου, στη γενέτειρά του Αξό Μυλοποτάμου.

Κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό της Εορτής, το απόγευμα της Τετάρτης, 20ής Αυγούστου 2025, προέστη ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεος Παναγιωτάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο λόγο.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Πέμπτης, 21ης Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφυρίου Αουάντ, Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Χαλέπας, και άλλων κληρικών.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Χρυσόστομος Νικάκης, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε γλαφυρά στα μηνύματα της Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και στα διαχρονικά μηνύματα του βίου και της μαρτυρίας του Αγίου Αθανασίου του Πατελάρου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος εξέφρασε τη χαρά του για την πάνδημη συμμετοχή των αρχόντων και των προκρίτων του τόπου, καθώς και πλήθους πιστών, και ιδιαιτέρως των μικρών παιδιών, τονίζοντας την αξία της Αξού ως ενός τόπου που ανέδειξε Αγίους και την ευθύνη και παρακαταθήκη για το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου.

Ακολούθησε, στον πλησιόχωρο τόπο εκδηλώσεων, πλούσια εόρτια τράπεζα για όλους τους πολυπληθείς προσκυνητές, με εορταστικό κρητικό πρόγραμμα και κρητικούς χορούς.